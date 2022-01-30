Американский генерал Милли отвёл Украине "критическую роль в поддержании мира в Европе"

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный провёл переговоры с председателем Объединённого комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли. Стороны обсудили обстановку в сфере безопасности в Европе, сообщает пресс-служба Пентагона.

Как уточняется, Милли и Залужный "обменялись оценками меняющейся обстановки в сфере безопасности в Восточной Европе".

"Председатель подтвердил политику США, направленную на продолжение поддержки независимой Украины и её целей, а также наших усилий по расширению их способности защищать себя", — заявили в Пентагоне.