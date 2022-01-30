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Американский генерал Милли отвёл Украине "критическую роль в поддержании мира в Европе"

Об этом он заявил в разговоре с главкомом ВСУ Валерием Залужным. Также военачальник США подтвердил политику Вашингтона, "направленную на поддержку целей Незалежной".

29 января, 21:26

Марк Милли © defense.gov

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный провёл переговоры с председателем Объединённого комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли. Стороны обсудили обстановку в сфере безопасности в Европе, сообщает пресс-служба Пентагона.

Как уточняется, Милли и Залужный "обменялись оценками меняющейся обстановки в сфере безопасности в Восточной Европе".

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"Председатель подтвердил политику США, направленную на продолжение поддержки независимой Украины и её целей, а также наших усилий по расширению их способности защищать себя", — заявили в Пентагоне.

По словам Милли, Украина играет критическую роль в поддержании мира и стабильности в Европе.

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Ранее в Луганской Народной Республике (ЛНР) допустили начало наступления ВСУ после прибытия главнокомандующего Залужного.

Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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