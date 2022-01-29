Washington Post: Украинская разведка вывезла из Киева секретные документы и оборудование

Украинская разведка вывезла из штаб-квартиры, расположенной в Киеве, секретную документацию и оборудование, которые переместила в "безопасные места" на западе страны. Об этом пишет американская газета Washington Post, ссылаясь на неназванные источники.

"Украинская разведка вывезла секретные документы и оборудование из своей штаб-квартиры в столице в безопасные места на западе страны", — отмечает издание со ссылкой на чиновников, говоривших на условиях анонимности.