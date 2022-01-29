Washington Post: Украинская разведка вывезла из Киева секретные документы и оборудование
Кроме того, по данным издания, Запад "встревожил публичный скептицизм" президента Незалежной Владимира Зеленского, который ранее заявил, что не наблюдает эскалации ситуации.
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Украинская разведка вывезла из штаб-квартиры, расположенной в Киеве, секретную документацию и оборудование, которые переместила в "безопасные места" на западе страны. Об этом пишет американская газета Washington Post, ссылаясь на неназванные источники.
"Украинская разведка вывезла секретные документы и оборудование из своей штаб-квартиры в столице в безопасные места на западе страны", — отмечает издание со ссылкой на чиновников, говоривших на условиях анонимности.
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Такие действия украинских разведывательных служб газета отметила в числе ряда "внешних проявлений" того, что Киев готовится к эскалации ситуации. Тем не менее, по данным издания, западных чиновников "встревожил публичный скептицизм" президента Украины Владимира Зеленского, который ранее заявил, что не видит нагнетания напряжённости.
Ранее издание Politico рассказало о страхе Зеленского насчёт того, что США намеренно преувеличивают угрозу войны для сговора с РФ. Отмечается, что в последнее время лидер Украины хочет создать впечатление спокойствия и заявляет западным коллегам, в частности президенту Джо Байдену, что "противостояние с Россией не является таким уж страшным". По данным телеканала CNN, в США возмущены тем, что Украина считает нагнетанием сообщения о "вторжении" РФ.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В Москве неоднократно подчёркивали, что не имеют планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января американский лидер Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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