Ходил выбрасывать мусор: На Эльбрусе нашёлся потерявший память брянец, который внезапно исчез перед вылетом домой

Напомним, ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии обнаружили брянца, который не знает, как там оказался. Помочь мужчине добраться домой решили активисты волонтёрской организации "Альтернатива". Они сообщили Лайфу, что Анатолий в беспамятстве блуждал в Приэльбрусье — за 2000 километров от дома — в лёгкой куртке и без экипировки. Полицейские нашли его в дезориентированном состоянии и пустили переночевать в местное кафе. Тем временем волонтёры отыскали родственников мужчины в Брянской области. Знакомые Анатолия утверждают, что он пьющий и у него не было денег на путешествия. Активисты купили брянцу билет домой, но перед вылетом он внезапно исчез.