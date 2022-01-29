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Ходил выбрасывать мусор: На Эльбрусе нашёлся потерявший память брянец, который внезапно исчез перед вылетом домой

Поиски Анатолия длились несколько часов. В итоге полицейские обнаружили мужчину в дезориентированном состоянии. Теперь он всё-таки отправится на родину.

29 января, 20:12
<p>Потерявшийся в Приэльбрусье житель Брянской области © <a href="https://t.me/shot_shot/33946" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Потерявшийся в Приэльбрусье житель Брянской области © SHOT

Полицейские нашли жителя Брянской области, который неведомым образом очутился в Приэльбрусье, а перед отправкой домой пропал. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Выяснилось, что Анатолий перед вылетом пошёл выбрасывать мусор и потерялся. Правоохранители нашли его через несколько часов, мужчина был дезориентирован. Утром 30 января Анатолий всё-таки отправится домой.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии обнаружили брянца, который не знает, как там оказался. Помочь мужчине добраться домой решили активисты волонтёрской организации "Альтернатива". Они сообщили Лайфу, что Анатолий в беспамятстве блуждал в Приэльбрусье — за 2000 километров от дома — в лёгкой куртке и без экипировки. Полицейские нашли его в дезориентированном состоянии и пустили переночевать в местное кафе. Тем временем волонтёры отыскали родственников мужчины в Брянской области. Знакомые Анатолия утверждают, что он пьющий и у него не было денег на путешествия. Активисты купили брянцу билет домой, но перед вылетом он внезапно исчез.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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