"Трудно переоценить, насколько это важно для людей": Вышинский поддержал поручение Путина о соцвыплатах для живущих в ДНР и ЛНР россиян

Поручение президента РФ Владимира Путина упростить процедуру получения соцвыплат для россиян, живущих в Донецкой и Луганской народных республиках, является очень важным шагом навстречу жителям данного региона. Об этом заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), глава постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека Кирилл Вышинский.

"Поручение по социальным льготам — очень важный шаг на пути к совершенствованию системы поддержки российских граждан на Донбассе. Трудно переоценить, насколько это важно для людей, чья жизнь наполнена проблемами и сложными обстоятельствами. Это серьёзный шаг им навстречу", — приводятся его слова в телеграм-канале Совета по правам человека.

Комментируя поручения Путина в сфере избирательных прав граждан РФ, живущих в ДНР и ЛНР, Вышинский выразил надежду на то, что такие меры позволят Донбассу голосовать не только за партийные списки, но и за своих кандидатов в Федеральное собрание России, "чтобы эти представители смогли работать над законодательством и выполнять поручения избирателей".