Соседка назвала насильника и убийцу жены-бухгалтера из Подмосковья очень заботливым отцом

О 36-летнем Романе Розове, который сознался в похищении, изнасиловании и убийстве жены в Волоколамске, отзываются как об очень заботливом отце и сыне. По словам соседки, у мужчины неагрессивный характер.

"Он 15 лет не живёт здесь. Но, когда он приезжает сюда, как отец и как сын он очень заботливый. В воскресенье я его видела, он катал детей на снегокате. Ни разу его пьяным не видела", — сказала женщина в беседе с телеканалом "360".

По её словам, Роман занимается перевозками, раньше возил молоко. При этом соседка ничего не смогла рассказать о том, как он жил с супругой. Женщина добавила, что отец Розова умер примерно год назад.