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Соседка назвала насильника и убийцу жены-бухгалтера из Подмосковья очень заботливым отцом

Женщина рассказала, что недавно видела, как мужчина катал детей на снегокате. По её словам, Роман — работящий человек. При этом соседка ничего не смогла рассказать о том, как он жил с супругой.

29 января, 20:43
<p>Роман Розов © <a href="https://mosobl.sledcom.ru/news/item/1651873/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт</a> ГСУ СК России по Московской области</p>

Роман Розов © Сайт ГСУ СК России по Московской области

О 36-летнем Романе Розове, который сознался в похищении, изнасиловании и убийстве жены в Волоколамске, отзываются как об очень заботливом отце и сыне. По словам соседки, у мужчины неагрессивный характер.

"Он 15 лет не живёт здесь. Но, когда он приезжает сюда, как отец и как сын он очень заботливый. В воскресенье я его видела, он катал детей на снегокате. Ни разу его пьяным не видела", — сказала женщина в беседе с телеканалом "360".

Насильник и убийца жены-бухгалтера в Подмосковье три года назад бросил её ради другой

Насильник и убийца жены-бухгалтера в Подмосковье три года назад бросил её ради другой

По её словам, Роман занимается перевозками, раньше возил молоко. При этом соседка ничего не смогла рассказать о том, как он жил с супругой. Женщина добавила, что отец Розова умер примерно год назад.

Как уже писал Лайф, в подмосковном Волоколамске женщину-бухгалтера похитили и потребовали выкуп в размере двух миллионов рублей. Позже был задержан её 36-летний супруг, с которым она находилась в бракоразводном процессе. 27 января 2022 года мужчина дождался, когда жены выйдет с работы, и похитил её. Роман отвёз женщину в заброшенное хозяйственное помещение, изнасиловал и убил. 29 января суд арестовал мужчину, он признал свою вину и сознался в содеянном.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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