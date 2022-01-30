"Успокойтесь": Американский комик Фэллон пошутил о страхе Зеленского во время разговора с Байденом
Скетч о беседе президентов Украины и США юморист закончил словами воображаемого лидера Незалежной: "Если я вам понадоблюсь — я уже буду на пути в Польшу".
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / EPA
Американский комик и телеведущий Джимми Фэллон упомянул переговоры президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского в эфире своего шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Видео опубликовано на его ютуб-канале.
"На этой неделе у Байдена было много дел. Президент Украины Владимир Зеленский позвонил ему и попросил поменьше говорить о возможном нападении России, потому что это пугает людей. Что ж, мы все знаем, что ничто так хорошо не сдерживает панику, как слово "успокойтесь", — пошутил Фэллон.
Скетч о беседе двух лидеров комик закончил словами воображаемого Зеленского: "Если я вам понадоблюсь — я уже буду на пути в Польшу".
Ранее издание Politico рассказало о страхе Зеленского насчёт того, что США намеренно преувеличивают угрозу войны для сговора с РФ. Отмечается, что в последнее время лидер Украины хочет создать впечатление спокойствия и заявляет западным коллегам, в частности президенту Джо Байдену, что "противостояние с Россией не является таким уж страшным". По данным телеканала CNN, в США возмущены тем, что Украина считает нагнетанием сообщения о "вторжении" РФ.
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