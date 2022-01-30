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"Успокойтесь": Американский комик Фэллон пошутил о страхе Зеленского во время разговора с Байденом

Скетч о беседе президентов Украины и США юморист закончил словами воображаемого лидера Незалежной: "Если я вам понадоблюсь — я уже буду на пути в Польшу".

29 января, 21:12

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / EPA

Американский комик и телеведущий Джимми Фэллон упомянул переговоры президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского в эфире своего шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Видео опубликовано на его ютуб-канале.

"На этой неделе у Байдена было много дел. Президент Украины Владимир Зеленский позвонил ему и попросил поменьше говорить о возможном нападении России, потому что это пугает людей. Что ж, мы все знаем, что ничто так хорошо не сдерживает панику, как слово "успокойтесь", пошутил Фэллон.

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Скетч о беседе двух лидеров комик закончил словами воображаемого Зеленского: "Если я вам понадоблюсь — я уже буду на пути в Польшу".

Ранее издание Politico рассказало о страхе Зеленского насчёт того, что США намеренно преувеличивают угрозу войны для сговора с РФ. Отмечается, что в последнее время лидер Украины хочет создать впечатление спокойствия и заявляет западным коллегам, в частности президенту Джо Байдену, что "противостояние с Россией не является таким уж страшным". По данным телеканала CNN, в США возмущены тем, что Украина считает нагнетанием сообщения о "вторжении" РФ.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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