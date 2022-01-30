"Успокойтесь": Американский комик Фэллон пошутил о страхе Зеленского во время разговора с Байденом

Американский комик и телеведущий Джимми Фэллон упомянул переговоры президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского в эфире своего шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Видео опубликовано на его ютуб-канале .

"На этой неделе у Байдена было много дел. Президент Украины Владимир Зеленский позвонил ему и попросил поменьше говорить о возможном нападении России, потому что это пугает людей. Что ж, мы все знаем, что ничто так хорошо не сдерживает панику, как слово "успокойтесь", — пошутил Фэллон.