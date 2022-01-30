Джонсон поручил главам МИДа и Минобороны улучшить отношения с РФ в ходе визитов в Москву

Министры иностранных дел и обороны Великобритании должны улучшить отношения с Россией в ходе предстоящих визитов в Москву. Такую задачу Лиз Трасс и Бену Уоллесу поставил премьер-министр страны Борис Джонсон, сообщает его канцелярия.

"После того как на этой неделе премьер-министр ясно заявил в Палате общин, что улучшение отношений с Россией возможно, он поручил министрам иностранных дел и обороны подготовиться к визитам в Москву в ближайшие дни для проведения переговоров с их коллегами", — говорится в сообщении.

Уточняется, что Трасс и Уоллесу поручено добиться деэскалации в ходе переговоров с Правительством РФ.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 27 января сообщил о решении посетить Москву в ближайшее время. Говоря о планах по "вторжению на Украину", которые Запад приписывает Москве, он заявил, что "есть вероятность остановить это". 23 января представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о проработке деталей визита главы МИД Британии в Москву. Она отметила, что Россия получила соответствующий запрос от коллег из Лондона.