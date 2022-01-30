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Джонсон поручил главам МИДа и Минобороны улучшить отношения с РФ в ходе визитов в Москву

Ожидается, что британские министры Лиз Трасс и Бен Уоллес прибудут в российскую столицу в ближайшее время для переговоров с членами Правительства РФ. Точные даты пока не называются.

29 января, 23:14
<p>Лиз Трасс и Бен Уоллес <strong style="font-weight: bold;">© </strong>ТАСС / PA Wire / PA Images</p>

Лиз Трасс и Бен Уоллес © ТАСС / PA Wire / PA Images

Министры иностранных дел и обороны Великобритании должны улучшить отношения с Россией в ходе предстоящих визитов в Москву. Такую задачу Лиз Трасс и Бену Уоллесу поставил премьер-министр страны Борис Джонсон, сообщает его канцелярия.

"После того как на этой неделе премьер-министр ясно заявил в Палате общин, что улучшение отношений с Россией возможно, он поручил министрам иностранных дел и обороны подготовиться к визитам в Москву в ближайшие дни для проведения переговоров с их коллегами", — говорится в сообщении.

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Уточняется, что Трасс и Уоллесу поручено добиться деэскалации в ходе переговоров с Правительством РФ.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 27 января сообщил о решении посетить Москву в ближайшее время. Говоря о планах по "вторжению на Украину", которые Запад приписывает Москве, он заявил, что "есть вероятность остановить это". 23 января представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о проработке деталей визита главы МИД Британии в Москву. Она отметила, что Россия получила соответствующий запрос от коллег из Лондона.

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При этом ранее СМИ сообщили, что МИД Великобритании намерен 31 января объявить о новых санкциях против России. По словам источника в правительственных кругах Соединённого Королевства, Лондон планирует нацелиться на стратегические и финансовые интересы РФ.

Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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