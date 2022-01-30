Омбудсмен Львова-Белова анонсировала создание сети центров для подростков "группы риска"

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщила, что в РФ планируется создать сеть центров по работе с подростками "группы риска" в рамках программы "Подростки России". Об этом сообщается на сайте детского омбудсмена.

"Одной из стратегических инициатив детского омбудсмена станет программа "Подростки России", которая предполагает создание Федерального методического центра по подростковой работе, развитие сообщества специалистов и сети подростковых центров, ориентированных в том числе на работу с подростками "группы риска", — приводит слова омбудсмена пресс-служба.

По словам Львовой-Беловой, дети, проявляющие девиантное поведение, делают это под влиянием множества негативных факторов. Например, из-за проблем в семье, травли в школе, ментальных нарушений, ситуации "неуспеха" и подавленности. Если взрослые своевременно проявят чуткость, определят источник проблемы, не оттолкнут ребёнка и найдут способ его поддержать, это поможет многим подросткам, подчеркнула омбудсмен.