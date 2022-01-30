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Yonhap: КНДР вновь запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

Информацией о пуске со стороны Пхеньяна поделились южнокорейские военные. Это уже седьмое испытание вооружений Северной Кореи с начала 2022 года.

29 января, 23:39

© ТАСС / AP / Lee Jin-man

КНДР произвела запуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

"Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил [о пуске], — отмечает агентство.

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Это уже седьмое испытание вооружений КНДР в этом году. Первые четыре состоялись 5, 11, 14 и 17 января. В ходе пятого Северная Корея запустила сразу две ракеты в сторону Японского моря. Шестой пуск снаряда состоялся 27 января. Ранее КНДР намекнула на возобновление запусков МБР из-за "враждебных действий" США. Пхеньян считает, что "политика и военная угроза со стороны Соединённых Штатов Америки достигли опасной черты.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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