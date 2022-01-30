IT-эксперт Кашкин объяснил, почему ночью нужно отключать на смартфоне мобильный интернет

Смартфон ночью должен "спать", чтобы продлить жизнь аккумулятора. Подключённый мобильный интернет может серьёзно навредить гаджету, которому больше трёх-четырёх лет. Как сообщил доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин, подключение устройства к 4G может снизить заряд батареи на пару десятков процентов.

"Кроме того, если вы не установили специальные настройки обновления мобильных приложений исключительно по сети Wi-Fi, то именно ночью ваш смартфон начнёт подгружать их через мобильный интернет", — предупредил специалист в беседе с агентством "Прайм".

Кашкин добавил, что за ночь владельцы гаджета могут израсходовать значительную часть пакета мобильного трафика. Помимо этого эксперт отметил, что многие мобильные приложения запрашивают доступ к геолокации даже в фоновом режиме работы телефона. Каждая такая "установка связи" расходует как трафик, так и заряд аккумулятора.

Как утверждает Кашкин, ночью также могут возникнуть проблемы с аккумулятором вследствие заряда от сети, владелец гаджета не сможет увидеть их вовремя. Они могут привести к негативным последствиям, например перегреву смартфона и изменениям геометрии аккумулятора.