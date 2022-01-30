AFP: 51 человека приговорили к смертной казни в ДР Конго за убийство двух сотрудников ООН

В Демократической Республике Конго (ДРК) военный трибунал приговорил 51 человека к смертной казни за убийство в 2017 году двух сотрудников ООН. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Уточняется, что ещё одного обвиняемого осудили на 10 лет тюрьмы. Кроме того, двум подозреваемым вынесли оправдательный приговор.

При этом, как отмечает агентство, в ДРК с 2003 года действует мораторий на смертную казнь. Обычно она заменяется на пожизненное заключение.