AFP: 51 человека приговорили к смертной казни в ДР Конго за убийство двух сотрудников ООН
Американец Майкл Шарп и шведка Зайда Каталан пропали в марте 2017 года. Они исследовали места массовых захоронений людей, которые стали жертвами вооружённых столкновений в регионе.
© ТАСС / AP / Justin Kabumba
В Демократической Республике Конго (ДРК) военный трибунал приговорил 51 человека к смертной казни за убийство в 2017 году двух сотрудников ООН. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.
Уточняется, что ещё одного обвиняемого осудили на 10 лет тюрьмы. Кроме того, двум подозреваемым вынесли оправдательный приговор.
При этом, как отмечает агентство, в ДРК с 2003 года действует мораторий на смертную казнь. Обычно она заменяется на пожизненное заключение.
Двое сотрудников ООН — американец Майкл Шарп и шведка Зайда Каталан — пропали в марте 2017 года в провинции Касаи. Они исследовали места массовых захоронений людей, которые были убиты во время вооружённых столкновений в регионе. Тела экспертов были найдены спустя две недели. Согласно официальной версии, их убили местные ополченцы. В Совбезе ООН в июне 2017 года допустили, что убийство было преднамеренным и к нему могли быть причастны сотрудники местных спецслужб.
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