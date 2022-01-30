Трамп захотел провести коррупционное расследование против Байдена
Бывший американский президент хочет "выставить коррупцию" своего преемника "напоказ", когда "республиканцы отвоюют конгресс". Речь идёт о промежуточных выборах в Палату представителей и Сенат США.
Бывший президент США Дональд Трамп. Фото © ТАСС / AP
Экс-президент США Дональд Трамп заявил о планах провести коррупционное расследование в отношении своего преемника Джо Байдена. По словам бывшего главы Белого дома, это произойдёт, когда республиканцы получат большинство в конгрессе.
"Будьте уверены, что, когда республиканцы отвоюют конгресс, коррупция Байдена будет расследована и выставлена напоказ конгрессом", — пообещал Трамп во время выступления перед своими сторонниками в городе Конро (штат Техас).
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Политик добавил, что "миллионы долларов", которые семья Байдена "взяла у Китая", "объясняют, почему Джо отказался привлекать коммунистическую партию к ответу за вирус, выпущенный на нас и остальной мир".
Промежуточные выборы в Палату представителей и Сенат США состоятся 8 ноября.
Ранее газета New York Times рассказала, как сын Байдена Хантер помог компании из Китая купить один из богатейших в мире кобальтовых рудников, расположенный в Демократической Республике Конго. В Белом доме заявили, что президент США не знал об участии своего отпрыска в данной сделке.
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