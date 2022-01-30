Трамп захотел провести коррупционное расследование против Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп заявил о планах провести коррупционное расследование в отношении своего преемника Джо Байдена. По словам бывшего главы Белого дома, это произойдёт, когда республиканцы получат большинство в конгрессе.

"Будьте уверены, что, когда республиканцы отвоюют конгресс, коррупция Байдена будет расследована и выставлена напоказ конгрессом", — пообещал Трамп во время выступления перед своими сторонниками в городе Конро (штат Техас).

Политик добавил, что "миллионы долларов", которые семья Байдена "взяла у Китая", "объясняют, почему Джо отказался привлекать коммунистическую партию к ответу за вирус, выпущенный на нас и остальной мир".

Промежуточные выборы в Палату представителей и Сенат США состоятся 8 ноября.