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Финансист Макаров спрогнозировал курс рубля к доллару на начало февраля

По словам специалиста, важным фактором, который окажет влияние на ситуацию, является заседание Центробанка, намеченное на 11-е число.

30 января, 04:15

Курсы валют в обменных пунктах Москвы 27 января © Агентство городских новостей "Москва" / Мобильный репортёр

Январь оказался сложным месяцем для рубля. Доллар укрепился по отношению к национальной валюте на 7%. Что рубль ждёт в следующем месяце, объяснил заместитель директора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров.

"Выросла напряжённость на геополитической арене, а заявления о новых санкциях только добавили огня на валютном рынке. В какой-то момент рынок стал излишне эмоционален и не мыслил логически. Это и привело к ослаблению рубля", — подчеркнул эксперт в беседе с агентством "Прайм".

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Он напомнил, что ранее Центробанк принял решение приостановить покупку иностранной валюты на внутреннем рынке ради того, чтобы повысить предсказуемость действий денежных властей и снизить волатильность финансовых рынков. Макаров полагает, что если на рубль будет продолжено давление, то ЦБ может выйти на рынок с дополнительными интервенциями, то есть начнёт продавать валюту. Ещё одним важным фактором для курса рубля является заседание Банка России, которое намечено на 11 февраля.

"В феврале, верится, напряжённость спадёт, дипломатия победит, эмоции уйдут и Центральный банк поднимет ключевую ставку — это может позитивно повлиять на российский рубль и даст "топлива" для укрепления до 76–74 рублей за доллар", — резюмировал специалист.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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