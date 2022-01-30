Финансист Макаров спрогнозировал курс рубля к доллару на начало февраля

Январь оказался сложным месяцем для рубля. Доллар укрепился по отношению к национальной валюте на 7%. Что рубль ждёт в следующем месяце, объяснил заместитель директора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров.

"Выросла напряжённость на геополитической арене, а заявления о новых санкциях только добавили огня на валютном рынке. В какой-то момент рынок стал излишне эмоционален и не мыслил логически. Это и привело к ослаблению рубля", — подчеркнул эксперт в беседе с агентством "Прайм".

Он напомнил, что ранее Центробанк принял решение приостановить покупку иностранной валюты на внутреннем рынке ради того, чтобы повысить предсказуемость действий денежных властей и снизить волатильность финансовых рынков. Макаров полагает, что если на рубль будет продолжено давление, то ЦБ может выйти на рынок с дополнительными интервенциями, то есть начнёт продавать валюту. Ещё одним важным фактором для курса рубля является заседание Банка России, которое намечено на 11 февраля.