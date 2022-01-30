Депутат Рады Волошин процитировал манифест Николая II о войне из-за ситуации с Украиной
Парламентарий отметил, что при всей схожести есть основания рассчитывать, что повторения трагедии начала XX века получится избежать. Волошин не верит, что напряжение перерастёт в боевые действия.
Портрет Николая II. Н.Я. Яш, 1896 г. © Wikipedia
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Олег Волошин вспомнил слова последнего русского императора Николая II, рассуждая о ситуации вокруг Украины.
"Мы повелели привести армию и флот на военное положение, но, дорожа кровью и достоянием наших подданных, прилагали все усилия к мирному исходу начавшихся переговоров. Среди дружественных сношений союзная Австрии Германия, вопреки нашим надеждам на вековое доброе соседство и не внемля заверению нашему, что принятые меры отнюдь не имеют враждебных ей целей, стала домогаться немедленной их отмены и, встретив отказ в этом требовании, внезапно объявила России войну", — процитировал Волошин в "Фейсбуке" манифест монарха о вступлении России в Первую мировую войну.
Депутат добавил, что, когда он находился в Белграде около памятника Николаю II, то не мог не вспомнить эти строки из-за "нынешних событий". Тем не менее, по его словам, в нынешней ситуации сложно представить, чтобы дипломатическое напряжение перешло в военный конфликт. Потому, при всей схожести, есть основания рассчитывать, что повторения той трагедии удастся избежать, заключил парламентарий.
Ранее Волошин заявил, что на войну России с Украиной хватит несколько минут, а также вспомнил старую пословицу на фоне переговоров РФ и США. По мнению парламентария, Киев сейчас не в том положении, чтобы возмущаться по поводу "переговоров об Украине без Украины". Также Лайф рассказывал, что "Оппозиционная платформа — За жизнь" предложила вернуться к внеблоковому статусу Украины и отказаться от вступления в НАТО. Это будет означать, что страна не участвует в войнах и не является членом какого-либо объединения. По мнению одного из авторов инициативы, Юрия Загороднего, именно так Незалежная сможет остаться авторитетным игроком в политике.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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