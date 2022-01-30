Депутат Рады Волошин процитировал манифест Николая II о войне из-за ситуации с Украиной

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Олег Волошин вспомнил слова последнего русского императора Николая II, рассуждая о ситуации вокруг Украины.

"Мы повелели привести армию и флот на военное положение, но, дорожа кровью и достоянием наших подданных, прилагали все усилия к мирному исходу начавшихся переговоров. Среди дружественных сношений союзная Австрии Германия, вопреки нашим надеждам на вековое доброе соседство и не внемля заверению нашему, что принятые меры отнюдь не имеют враждебных ей целей, стала домогаться немедленной их отмены и, встретив отказ в этом требовании, внезапно объявила России войну", — процитировал Волошин в "Фейсбуке" манифест монарха о вступлении России в Первую мировую войну.