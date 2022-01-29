Медведчук заявил, что Запад использует Украину как плацдарм для противостояния с Россией

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук считает, что Запад использует Украину как плацдарм для противостояния с Россией, потому что та выходит на первые уровни авторитетов в мире.

"У Запада есть другая цель, стратегическая. Во-первых, Запад давно принял решение использовать Украину как плацдарм. И это прискорбно для граждан Украины, и я с сожалением об этом говорю. Плацдарм для противостояния с Россией", — сказал Медведчук в эфире телеканала UkrLive.

Он пояснил, что РФ сейчас выходит на первые уровни авторитетов в мире. А также добавил, что сегодня не складываются контакты у США с Китаем, у которого дружеские отношения с Россией и многими странами азиатского тихоокеанского региона. При этом Запад видит "в этом причину тех успехов, которые Россия достигла в той же Сирии, что Россия делает на сегодняшний день на Ближнем Востоке".

"Это всё встречает негодование и неприятие со стороны Запада. А главное, почему нагнетается ситуация в последнее время, — это то, что Россия обратилась с письмом о юридических гарантиях, я бы назвал это действительно ультиматумом, на мой взгляд, в отношении того, какими должны быть письменные, юридически выверенные гарантии безопасности для РФ со стороны США, НАТО", — считает депутат ВР.