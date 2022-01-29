Медведчук заявил, что Запад использует Украину как плацдарм для противостояния с Россией
Он пояснил, что Москва выходит на первые уровни авторитетов в мире, а у США сегодня не складываются контакты с Китаем, у которого дружеские отношения с РФ и другими странами Азии.
Виктор Медведчук. Фото © ТАСС / Яковлева Ирина
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук считает, что Запад использует Украину как плацдарм для противостояния с Россией, потому что та выходит на первые уровни авторитетов в мире.
"У Запада есть другая цель, стратегическая. Во-первых, Запад давно принял решение использовать Украину как плацдарм. И это прискорбно для граждан Украины, и я с сожалением об этом говорю. Плацдарм для противостояния с Россией", — сказал Медведчук в эфире телеканала UkrLive.
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Он пояснил, что РФ сейчас выходит на первые уровни авторитетов в мире. А также добавил, что сегодня не складываются контакты у США с Китаем, у которого дружеские отношения с Россией и многими странами азиатского тихоокеанского региона. При этом Запад видит "в этом причину тех успехов, которые Россия достигла в той же Сирии, что Россия делает на сегодняшний день на Ближнем Востоке".
"Это всё встречает негодование и неприятие со стороны Запада. А главное, почему нагнетается ситуация в последнее время, — это то, что Россия обратилась с письмом о юридических гарантиях, я бы назвал это действительно ультиматумом, на мой взгляд, в отношении того, какими должны быть письменные, юридически выверенные гарантии безопасности для РФ со стороны США, НАТО", — считает депутат ВР.
Однако он добавил, что США являются хозяевами НАТО и позиция Штатов — главная для всех стран Североатлантического альянса.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В Москве неоднократно подчёркивали, что не имеют планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января американский лидер Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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