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В американском штате Огайо 16 человек найдены без сознания в отеле

14 из них госпитализировали, семеро находятся в критическом состоянии. По предварительным данным, среди симптомов у пострадавших наблюдались жжение в горле и головокружение.

30 января, 03:08
<p>Отель в американском штате Огайо, где 16 человек нашли без сознания © Twitter / <a href="https://twitter.com/mikewsyx6/status/1487581771793317889/photo/2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mikewsyx6</a></p>

Отель в американском штате Огайо, где 16 человек нашли без сознания © Twitter / mikewsyx6

По меньшей мере 16 человек найдены без сознания в отеле Hampton Inn в американском городе Мэрисвилл (штат Огайо). Об этом пишет газета The Columbus Dispatch.

Как сообщается, людей без сознания нашли недалеко от бассейна. 14 из них госпитализировали, семеро находятся в критическом состоянии. По предварительным данным, среди симптомов у пострадавших наблюдались жжение в горле и головокружение. Местные чиновники считают, что речь идёт об отравлении угарным газом.

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Уточняется, что после инцидента полиция эвакуировала всех постояльцев отеля. Власти проводят расследование произошедшего.

Ранее в Москве четырёх женщин госпитализировали с отравлением неизвестным веществом. Предварительно, это может быть природный газ или пища.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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