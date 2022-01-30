В американском штате Огайо 16 человек найдены без сознания в отеле

По меньшей мере 16 человек найдены без сознания в отеле Hampton Inn в американском городе Мэрисвилл (штат Огайо). Об этом пишет газета The Columbus Dispatch.

Как сообщается, людей без сознания нашли недалеко от бассейна. 14 из них госпитализировали, семеро находятся в критическом состоянии. По предварительным данным, среди симптомов у пострадавших наблюдались жжение в горле и головокружение. Местные чиновники считают, что речь идёт об отравлении угарным газом.

Уточняется, что после инцидента полиция эвакуировала всех постояльцев отеля. Власти проводят расследование произошедшего.