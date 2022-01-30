Microsoft сообщила об отражении крупнейшей кибератаки в истории
Утверждается, что угроза исходила примерно от 10 тысяч источников по всему миру, включая США, Китай, Южную Корею, Россию, Таиланд, Индию, Вьетнам, Иран, Индонезию и Тайвань.
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Компания Microsoft успешно отразила мощнейшую в истории DDoS-атаку с пиковым уровнем трафика 3,47 Тбит/c. Об этом сообщается на сайте американской корпорации.
Специалисты Azure DDoS Protection раскрыли данные об инциденте в публикации отчёта о третьем и четвёртом кварталах прошлого года. По словам экспертов, в ноябре 2021 года сервисы компании боролись с атакой, пиковый уровень трафика которой достигал 3,47 Тбит/c. Запущенные неизвестными программы обеспечивали доставку порядка 340 миллионов пакетов в секунду.
Как утверждают в Microsoft, атака была нацелена на клиента сервиса Azure (облачная платформа Microsoft) в Азии. Угроза исходила примерно от 10 тысяч источников по всему миру, включая США, Китай, Южную Корею, Россию, Таиланд, Индию, Вьетнам, Иран, Индонезию и Тайвань.
"Мы считаем, что это крупнейшая атака, о которой когда-либо было известно", — подчеркнули представители Azure DDoS Protection.
Кроме того, во второй половине минувшего года сервисы корпорации отразили DDoS-атаки, в которых пиковый уровень входящего трафика достигал 3,25 и 2,5 Тбит/c. Обе они также были направлены на азиатского клиента корпорации и длились около 15 минут.
В целом, согласно данным аналитиков Azure, в третьем и четвёртом кварталах 2021 года по сравнению с первым и вторым кварталами количество атак на клиентов выросло на 40% (1955 в день).
Предыдущая крупнейшая DDoS-атака в истории была зафиксирована Microsoft в конце августа 2021 года. Суммарно она продолжалась около десяти минут, а пиковый уровень трафика достигал отметки в 2,4 Тбит/c.
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