Microsoft сообщила об отражении крупнейшей кибератаки в истории

Компания Microsoft успешно отразила мощнейшую в истории DDoS-атаку с пиковым уровнем трафика 3,47 Тбит/c. Об этом сообщается на сайте американской корпорации.

Специалисты Azure DDoS Protection раскрыли данные об инциденте в публикации отчёта о третьем и четвёртом кварталах прошлого года. По словам экспертов, в ноябре 2021 года сервисы компании боролись с атакой, пиковый уровень трафика которой достигал 3,47 Тбит/c. Запущенные неизвестными программы обеспечивали доставку порядка 340 миллионов пакетов в секунду.

Как утверждают в Microsoft, атака была нацелена на клиента сервиса Azure (облачная платформа Microsoft) в Азии. Угроза исходила примерно от 10 тысяч источников по всему миру, включая США, Китай, Южную Корею, Россию, Таиланд, Индию, Вьетнам, Иран, Индонезию и Тайвань.

"Мы считаем, что это крупнейшая атака, о которой когда-либо было известно", — подчеркнули представители Azure DDoS Protection.

Кроме того, во второй половине минувшего года сервисы корпорации отразили DDoS-атаки, в которых пиковый уровень входящего трафика достигал 3,25 и 2,5 Тбит/c. Обе они также были направлены на азиатского клиента корпорации и длились около 15 минут.

В целом, согласно данным аналитиков Azure, в третьем и четвёртом кварталах 2021 года по сравнению с первым и вторым кварталами количество атак на клиентов выросло на 40% (1955 в день).