Сборная России по мини-футболу сыграет с Грузией в четвертьфинале чемпионата Европы

Сборная России по мини-футболу сыграет с командой Грузии в четвертьфинальном матче чемпионата Европы, который проходит в Нидерландах. Об этом стало известно после того, как в группе D, где играла грузинская сборная, завершился третий тур.

В последнем матче группового этапа грузинские футболисты со счётом 0:8 проиграли Испании, но тем не менее смогли занять второе место, опередив Азербайджан и Боснию и Герцеговину. Россияне же стали в своём квартете первыми, оставив позади Словакию, Хорватию и Польшу, которую обыграли в третьем туре со счётом 5:1.

Матч Россия – Грузия состоится 1 февраля на арене "Зигго доум" в Амстердаме. Начало в 19:00 по московскому времени. В полуфинале сильнейшая сборная сыграет с победителем пары Казахстан – Украина.