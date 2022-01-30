Сборная России по мини-футболу сыграет с Грузией в четвертьфинале чемпионата Европы
Игра состоится 1 февраля в Амстердаме. А если подопечные Сергея Скоровича победят, то в полуфинале могут сразиться с командой Украины, если она обыграет Казахстан.
Игроки сборной России по мини-футболу © РФС
Сборная России по мини-футболу сыграет с командой Грузии в четвертьфинальном матче чемпионата Европы, который проходит в Нидерландах. Об этом стало известно после того, как в группе D, где играла грузинская сборная, завершился третий тур.
В последнем матче группового этапа грузинские футболисты со счётом 0:8 проиграли Испании, но тем не менее смогли занять второе место, опередив Азербайджан и Боснию и Герцеговину. Россияне же стали в своём квартете первыми, оставив позади Словакию, Хорватию и Польшу, которую обыграли в третьем туре со счётом 5:1.
Матч Россия – Грузия состоится 1 февраля на арене "Зигго доум" в Амстердаме. Начало в 19:00 по московскому времени. В полуфинале сильнейшая сборная сыграет с победителем пары Казахстан – Украина.
Ранее Лайф сообщал, что Вадим Шипачёв назначен капитаном сборной России по хоккею на Олимпиаде-2022.
Комментариев: 0