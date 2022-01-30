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"Кстати, купите её, вам понравится": Трамп пожаловался, что его книгу не публикуют из-за рекордной инфляции в США

Нет бумаги и чернил, пояснил бывший американский президент, отметив, что в целом полки в магазинах страны "пустые", а цены на бензин растут.

30 января, 02:41

Дональд Трамп © ТАСС / AP

Экс-президент США Дональд Трамп высказался о рекордной инфляции в стране. На встрече со своими сторонниками в городе Конро (штат Техас) он отметил, что цены на бензин растут, а цепочки поставок рассыпаются.

Напомним, в декабре 2021 года годовая инфляция в США росла самыми быстрыми темпами за последние 40 лет, увеличившись на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

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"Вы можете поверить в то, что происходит? Ничего купить нельзя, полки пустые. Я написал книгу, но её не могут больше публиковать: нет бумаги и чернил. Кстати, купите её, вам понравится", — прорекламировал Трамп свою работу.

Ранее стало известно, что политик пишет мемуары о своём четырёхлетнем пребывании на посту президента США. Всего Трамп выпустил более десятка книг, самая известная из которых первая — "Искусство заключать сделки". Она написана в соавторстве с журналистом Тони Шварцем.

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Несколько дней назад Лайф рассказывал, что Трамп во время игры в гольф объявил себя следующим (47-м) президентом США. Политик не раз намекал, что вновь будет бороться за пост главы Белого дома, но напрямую об этом ещё не заявлял.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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