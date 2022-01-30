"Кстати, купите её, вам понравится": Трамп пожаловался, что его книгу не публикуют из-за рекордной инфляции в США

Экс-президент США Дональд Трамп высказался о рекордной инфляции в стране. На встрече со своими сторонниками в городе Конро (штат Техас) он отметил, что цены на бензин растут, а цепочки поставок рассыпаются.

Напомним, в декабре 2021 года годовая инфляция в США росла самыми быстрыми темпами за последние 40 лет, увеличившись на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

"Вы можете поверить в то, что происходит? Ничего купить нельзя, полки пустые. Я написал книгу, но её не могут больше публиковать: нет бумаги и чернил. Кстати, купите её, вам понравится", — прорекламировал Трамп свою работу.

Ранее стало известно, что политик пишет мемуары о своём четырёхлетнем пребывании на посту президента США. Всего Трамп выпустил более десятка книг, самая известная из которых первая — "Искусство заключать сделки". Она написана в соавторстве с журналистом Тони Шварцем.