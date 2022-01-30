НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Власти Ирландии приветствовали решение России о переносе района проведения учений ВМФ

Ирландский министр иностранных дел и обороны Саймон Ковни сообщил, что написал Сергею Шойгу с просьбой пересмотреть решение о месте предстоящих манёвров и глава российского ведомства пошёл навстречу.

30 января, 01:59
<p>© ТАСС / Минобороны РФ</p>

© ТАСС / Минобороны РФ

Министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Ковни приветствовал решение России перенести район предстоящих учений Военно-морского флота РФ.

Ранее в Посольстве РФ в Дублине заявили, что в ответ на просьбы ирландского правительства Москва решила перенести район предстоящих манёвров в Атлантике за пределы исключительной экономической зоны Ирландии, чтобы не мешать местным рыбакам. В дипмиссии добавили, что манёвры проводятся в полном соответствии с международным правом и никоим образом не угрожают Ирландии.

Крейсер "Пётр Великий" в ходе учений отразил "нападение" на базу Северного флота

Крейсер "Пётр Великий" в ходе учений отразил "нападение" на базу Северного флота

"На этой неделе я написал моему коллеге, министру обороны России [Сергею Шойгу], с просьбой пересмотреть решение о проведении военно-морских учений у берегов Ирландии. Сегодня вечером я получил письмо, подтверждающее, что российские учения будут перенесены за пределы исключительной экономической зоны Ирландии. Я приветствую этот ответ", — написал Ковни в "Твиттере".

При этом в пятницу телеканал Sky News сообщал, что ирландские рыбаки согласились не мешать учениям российских кораблей. Отмечалось, что посол России встретился с делегацией производителей рыбы, которые собирались создавать помехи запланированным военно-морским манёврам. Однако Ковни позже заявил, что уведомил посла РФ в Дублине о том, что российские военные учения у ирландского побережья не приветствуются. По словам ирландского министра, манёвры должны были пройти в 240 километрах от берегов страны.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1