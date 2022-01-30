Власти Ирландии приветствовали решение России о переносе района проведения учений ВМФ

Министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Ковни приветствовал решение России перенести район предстоящих учений Военно-морского флота РФ.

Ранее в Посольстве РФ в Дублине заявили, что в ответ на просьбы ирландского правительства Москва решила перенести район предстоящих манёвров в Атлантике за пределы исключительной экономической зоны Ирландии, чтобы не мешать местным рыбакам. В дипмиссии добавили, что манёвры проводятся в полном соответствии с международным правом и никоим образом не угрожают Ирландии.

"На этой неделе я написал моему коллеге, министру обороны России [Сергею Шойгу], с просьбой пересмотреть решение о проведении военно-морских учений у берегов Ирландии. Сегодня вечером я получил письмо, подтверждающее, что российские учения будут перенесены за пределы исключительной экономической зоны Ирландии. Я приветствую этот ответ", — написал Ковни в "Твиттере".