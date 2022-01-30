NYT: Санкции США против России приведут к краху фондового рынка и "финансовой панике"

Новые экономические санкции, которые власти США намерены ввести против России из-за ситуации вокруг Украины, могут вызвать "финансовую панику" и серьёзно ударить по мировой экономике. Об этом говорится в аналитической статье газеты The New York Times.

Эксперты отметили, что ранее ни одна страна не пыталась ввести настолько обширные рестрикции в отношении такой большой экономики, как российская. По их мнению, эти меры приведут к беспорядку в экономиках развитых стран мира, особенно европейских, что вызовет дестабилизацию мировой финансовой системы.