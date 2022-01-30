NYT: Санкции США против России приведут к краху фондового рынка и "финансовой панике"
Кроме того, аналитики полагают, что введение Вашингтоном ограничений может повлечь серьёзные ответные меры со стороны Москвы, например "ограничение поставок газа в Европу".
© Pixabay
Новые экономические санкции, которые власти США намерены ввести против России из-за ситуации вокруг Украины, могут вызвать "финансовую панику" и серьёзно ударить по мировой экономике. Об этом говорится в аналитической статье газеты The New York Times.
Эксперты отметили, что ранее ни одна страна не пыталась ввести настолько обширные рестрикции в отношении такой большой экономики, как российская. По их мнению, эти меры приведут к беспорядку в экономиках развитых стран мира, особенно европейских, что вызовет дестабилизацию мировой финансовой системы.
Без пунктов по газу и SWIFT: WSJ узнал содержание пакета санкций для причинения "максимальной боли" Кремлю
Кроме того, аналитики полагают, что такой шаг Вашингтона может повлечь серьёзные ответные меры со стороны Москвы, например "ограничение поставок газа в Европу".
Администрация США неоднократно угрожала ввести крайне жёсткие санкции против РФ в случае "вторжения" России на Украину. Агентство Reuters ранее сообщало, что ограничения Вашингтона могут затронуть поставку смартфонов в РФ. В Белом доме заявляли, что рестрикции могут коснуться финансовых учреждений, включая отключение России от системы SWIFT, а также искусственного интеллекта, квантовых исчислений, робототехники, оборонной и аэрокосмической промышленности. Помимо этого говорилось о возможном введении санкций против российского руководства, что, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, грозит разрывом отношений.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
Лента новостей
"Чугунная голова": Отоларинголог Зайцев объяснил опасность насморка при омикрон-штамме ковида
сегодня в 01:09
В Южной Корее рассказали, какую ракету запустила КНДР в сторону Японского моря
сегодня в 00:53
AFP: 51 человека приговорили к смертной казни в ДР Конго за убийство двух сотрудников ООН
сегодня в 00:41
Комментариев: 0