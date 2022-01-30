"Чугунная голова": Отоларинголог Зайцев объяснил опасность насморка при омикрон-штамме ковида
Специалист посоветовал россиянам обращаться за медицинской помощью, если данный симптом болезни не проходит в течение пяти-семи дней. А при острой фазе заболевания врача следует вызывать на дом.
Фото © ТАСС / РА
Насморк является частым симптомом, который наблюдается при заражении омикрон-штаммом коронавируса. Чем грозит такое проявление болезни, рассказал кандидат медицинских наук, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев.
В эфире радио Sputnik медик отметил, что воспаление слизистой оболочки носа при омикрон-штамме коронавируса сохраняется дольше обычного насморка — это может негативно влиять на мозг.
"Носовое дыхание на 70 процентов вентилирует наш головной мозг. Если носовое дыхание либо приглушено, либо отсутствует полностью, то головной мозг очень сильно недополучает кислород", — подчеркнул Зайцев.
В результате голова может стать "чугунной" из-за гипоксии или будет постоянно раскалываться от боли. Зайцев посоветовал россиянам обращаться за медицинской помощью, если насморк не проходит в течение пяти-семи дней. А при острой фазе заболевания, когда воспалению слизистой сопутствуют другие симптомы заражения, врача следует вызвать на дом, чтобы никого не заразить, подчеркнул эксперт.
Ранее врач Михаил Каган назвал необходимые лекарства на случай "омикрона". А в Роспотребнадзоре рассказали о двух главных отличиях "омикрона" от "дельты". Также Лайф писал, что терапевт Марина Астафьева назвала частыми симптомами нового варианта ковида астению и головные боли.
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