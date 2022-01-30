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"Чугунная голова": Отоларинголог Зайцев объяснил опасность насморка при омикрон-штамме ковида

Специалист посоветовал россиянам обращаться за медицинской помощью, если данный симптом болезни не проходит в течение пяти-семи дней. А при острой фазе заболевания врача следует вызывать на дом.

30 января, 01:09

Фото © ТАСС / РА

Насморк является частым симптомом, который наблюдается при заражении омикрон-штаммом коронавируса. Чем грозит такое проявление болезни, рассказал кандидат медицинских наук, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев.

В эфире радио Sputnik медик отметил, что воспаление слизистой оболочки носа при омикрон-штамме коронавируса сохраняется дольше обычного насморка — это может негативно влиять на мозг.

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"Носовое дыхание на 70 процентов вентилирует наш головной мозг. Если носовое дыхание либо приглушено, либо отсутствует полностью, то головной мозг очень сильно недополучает кислород", — подчеркнул Зайцев.

В результате голова может стать "чугунной" из-за гипоксии или будет постоянно раскалываться от боли. Зайцев посоветовал россиянам обращаться за медицинской помощью, если насморк не проходит в течение пяти-семи дней. А при острой фазе заболевания, когда воспалению слизистой сопутствуют другие симптомы заражения, врача следует вызвать на дом, чтобы никого не заразить, подчеркнул эксперт.

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Ранее врач Михаил Каган назвал необходимые лекарства на случай "омикрона". А в Роспотребнадзоре рассказали о двух главных отличиях "омикрона" от "дельты". Также Лайф писал, что терапевт Марина Астафьева назвала частыми симптомами нового варианта ковида астению и головные боли.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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