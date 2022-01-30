"Чугунная голова": Отоларинголог Зайцев объяснил опасность насморка при омикрон-штамме ковида

Насморк является частым симптомом, который наблюдается при заражении омикрон-штаммом коронавируса. Чем грозит такое проявление болезни, рассказал кандидат медицинских наук, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев.

В эфире радио Sputnik медик отметил, что воспаление слизистой оболочки носа при омикрон-штамме коронавируса сохраняется дольше обычного насморка — это может негативно влиять на мозг.

"Носовое дыхание на 70 процентов вентилирует наш головной мозг. Если носовое дыхание либо приглушено, либо отсутствует полностью, то головной мозг очень сильно недополучает кислород", — подчеркнул Зайцев.