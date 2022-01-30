Сенатор Пушков заявил о нежелании Европы ввязываться в военный конфликт из-за Украины

Европа не будет участвовать в гипотетическом вооружённом конфликте с участием Украины, несмотря на декларации НАТО. Такое мнение высказал председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ Совета Федерации Алексей Пушков.

Сенатор напомнил, что глава Минобороны Венгрии Тибор Бенке ранее счёл нецелесообразным размещение в стране дополнительных войск НАТО. А до этого власти Хорватии и Болгарии заявили, что "не пошлют ни одного своего солдата воевать за Украину". Пушков добавил, что и Германия, "несмотря на наскоки из Киева и критику со стороны США, где её обвиняют чуть ли не в предательстве", настаивает на своём отказе поставлять оружие Незалежной.