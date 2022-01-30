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Сенатор Пушков заявил о нежелании Европы ввязываться в военный конфликт из-за Украины

В качестве аргументов политик привёл отказ Венгрии в размещении дополнительных войск НАТО на своей территории, а также заявления властей Германии, Хорватии, Болгарии.

30 января, 01:48

Сенатор Алексей Пушков. Фото © Агентство "Москва" / Гришкин Денис

Европа не будет участвовать в гипотетическом вооружённом конфликте с участием Украины, несмотря на декларации НАТО. Такое мнение высказал председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ Совета Федерации Алексей Пушков.

Сенатор напомнил, что глава Минобороны Венгрии Тибор Бенке ранее счёл нецелесообразным размещение в стране дополнительных войск НАТО. А до этого власти Хорватии и Болгарии заявили, что "не пошлют ни одного своего солдата воевать за Украину". Пушков добавил, что и Германия, "несмотря на наскоки из Киева и критику со стороны США, где её обвиняют чуть ли не в предательстве", настаивает на своём отказе поставлять оружие Незалежной.

Европейцы начинают отказываться совать голову в "украинский котёл"

Европейцы начинают отказываться совать голову в "украинский котёл"

"Декларации о политическом единстве союзников по НАТО — это одно. Но Европа не горит желанием ввязываться из-за Украины в потенциальный военный конфликт", — отметил сенатор в своём телеграм-канале.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал о разных взглядах членов НАТО на поставки оружия Украине. А премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о разногласиях в ЕС по поводу санкций против России из-за Незалежной.

Spiegel: В США Германию считают "ненадёжным партнёром" из-за её позиции по Украине

Spiegel: В США Германию считают "ненадёжным партнёром" из-за её позиции по Украине

Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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