Сенатор Пушков заявил о нежелании Европы ввязываться в военный конфликт из-за Украины
В качестве аргументов политик привёл отказ Венгрии в размещении дополнительных войск НАТО на своей территории, а также заявления властей Германии, Хорватии, Болгарии.
Сенатор Алексей Пушков. Фото © Агентство "Москва" / Гришкин Денис
Европа не будет участвовать в гипотетическом вооружённом конфликте с участием Украины, несмотря на декларации НАТО. Такое мнение высказал председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ Совета Федерации Алексей Пушков.
Сенатор напомнил, что глава Минобороны Венгрии Тибор Бенке ранее счёл нецелесообразным размещение в стране дополнительных войск НАТО. А до этого власти Хорватии и Болгарии заявили, что "не пошлют ни одного своего солдата воевать за Украину". Пушков добавил, что и Германия, "несмотря на наскоки из Киева и критику со стороны США, где её обвиняют чуть ли не в предательстве", настаивает на своём отказе поставлять оружие Незалежной.
"Декларации о политическом единстве союзников по НАТО — это одно. Но Европа не горит желанием ввязываться из-за Украины в потенциальный военный конфликт", — отметил сенатор в своём телеграм-канале.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал о разных взглядах членов НАТО на поставки оружия Украине. А премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о разногласиях в ЕС по поводу санкций против России из-за Незалежной.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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