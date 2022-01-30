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Дональд Трамп заявил, что "Россия может взять Украину под контроль"

Бывший американский президент назвал "фиглярством высшей пробы" действия его преемника Джо Байдена, а также других представителей Демократической партии, занимающих высокие посты.

30 января, 02:25

Дональд Трамп. Кадр из видео © rumble.com

Экс-президент США Дональд Трамп обвинил членов Демократической партии в том, что они за год привели внешнюю политику США к такому состоянию, что "Россия может взять Украину под контроль", а Китай угрожает Тайваню.

"Количество убийств увеличивается, нелегальные мигранты миллионами проникают в страну. Китай угрожает Тайваню, Иран подошёл к созданию ядерной бомбы, Россия может взять под контроль Украину. Вы можете в это поверить?" — сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками на митинге в городе Конро (штат Техас).

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Бывший американский президент назвал "фиглярством высшей пробы" действия его преемника Джо Байдена, спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера.

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Ранее Трамп заявил, что при нём проблем с Украиной не было из-за хороших отношений с президентом России Владимиром Путиным. Также политик затронул тему санкций, посчитав, что ограничительные меры "не слишком много значат для России".

Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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