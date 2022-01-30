Дональд Трамп заявил, что "Россия может взять Украину под контроль"
Бывший американский президент назвал "фиглярством высшей пробы" действия его преемника Джо Байдена, а также других представителей Демократической партии, занимающих высокие посты.
Дональд Трамп. Кадр из видео © rumble.com
Экс-президент США Дональд Трамп обвинил членов Демократической партии в том, что они за год привели внешнюю политику США к такому состоянию, что "Россия может взять Украину под контроль", а Китай угрожает Тайваню.
"Количество убийств увеличивается, нелегальные мигранты миллионами проникают в страну. Китай угрожает Тайваню, Иран подошёл к созданию ядерной бомбы, Россия может взять под контроль Украину. Вы можете в это поверить?" — сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками на митинге в городе Конро (штат Техас).
Бывший американский президент назвал "фиглярством высшей пробы" действия его преемника Джо Байдена, спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера.
Ранее Трамп заявил, что при нём проблем с Украиной не было из-за хороших отношений с президентом России Владимиром Путиным. Также политик затронул тему санкций, посчитав, что ограничительные меры "не слишком много значат для России".
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
Лента новостей
Власти Ирландии приветствовали решение России о переносе района проведения учений ВМФ
сегодня в 01:59
Сенатор Пушков заявил о нежелании Европы ввязываться в военный конфликт из-за Украины
сегодня в 01:48
NYT: Санкции США против России приведут к краху фондового рынка и "финансовой панике"
сегодня в 01:25
Комментариев: 0