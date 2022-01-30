Дональд Трамп заявил, что "Россия может взять Украину под контроль"

Экс-президент США Дональд Трамп обвинил членов Демократической партии в том, что они за год привели внешнюю политику США к такому состоянию, что "Россия может взять Украину под контроль", а Китай угрожает Тайваню.

"Количество убийств увеличивается, нелегальные мигранты миллионами проникают в страну. Китай угрожает Тайваню, Иран подошёл к созданию ядерной бомбы, Россия может взять под контроль Украину. Вы можете в это поверить?" — сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками на митинге в городе Конро (штат Техас).

Бывший американский президент назвал "фиглярством высшей пробы" действия его преемника Джо Байдена, спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера.