Трамп призвал Байдена защищать границы США, а не Украины
Также экс-глава Белого дома заявил, что некомпетентная и слабая политика президента может привести к началу третьей мировой войны.
Дональд Трамп и Джо Байден © ТАСС / EPA / Chip Somodevilla / POOL
Некомпетентная и слабая политика президента США Джо Байдена может привести к началу третьей мировой войны. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в городе Конро (штат Техас).
"Слабость и некомпетентность Байдена создают реальный риск третьей мировой войны", — отметил экс-глава Белого дома.
Трамп добавил, что в период президентства Байдена КНДР увеличила число запусков ракет до рекордных значений. Кроме того, политик особо подчеркнул слабое управление выводом американских войск из Афганистана.
Также Трамп призвал Байдена защищать границу США, а не Украины.
"Прежде чем наши лидеры будут говорить о вторжении в другие страны, они должны остановить вторжение в эту страну. Вторжение людей, которым не должно быть разрешено [попадать в страну]", — сказал бывший американский президент, отметив, что действующая власть не пытается решить проблему мигрантов.
Ранее Трамп заявил, что при нём проблем с Украиной не было из-за хороших отношений с президентом России Владимиром Путиным. Также политик затронул тему санкций, посчитав, что ограничительные меры "не слишком много значат для России".
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