Трамп призвал Байдена защищать границы США, а не Украины

Некомпетентная и слабая политика президента США Джо Байдена может привести к началу третьей мировой войны. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в городе Конро (штат Техас).

"Слабость и некомпетентность Байдена создают реальный риск третьей мировой войны", — отметил экс-глава Белого дома.

Трамп добавил, что в период президентства Байдена КНДР увеличила число запусков ракет до рекордных значений. Кроме того, политик особо подчеркнул слабое управление выводом американских войск из Афганистана.

Также Трамп призвал Байдена защищать границу США, а не Украины.

"Прежде чем наши лидеры будут говорить о вторжении в другие страны, они должны остановить вторжение в эту страну. Вторжение людей, которым не должно быть разрешено [попадать в страну]", — сказал бывший американский президент, отметив, что действующая власть не пытается решить проблему мигрантов.