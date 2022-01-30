Вильфанд предупредил, что циклон принесёт непогоду в ряд регионов России с 30 января

Приближающийся циклон принесёт опасную погоду в Московскую, Брянскую, Орловскую, Ленинградскую, Псковскую, Калининградскую области, Краснодарский край и Крым. Уже с воскресенья, 30 января, в этих регионах ожидаются сильные осадки, ветер, метели и снегопады, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Циклон, который приближается к Москве, обусловит также опасные события в Калининградской области и на юге европейской части страны. В Калининградской области прогнозируется очень сильный ветер, достигающий 28 м/с. В Краснодарском крае с 30 января до 1 февраля ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, ливневый дождь, гроза, град, ветер до 25 м/с. Будет подъём уровня рек до неблагоприятных отметок. Это самый тревожный регион", — приводит слова метеоролога ТАСС.

Кроме того, Вильфанд отметил, что 30 января сильный снег ожидается и в Ленинградской, Псковской областях, а в Крыму будет идти сильный дождь и мокрый снег. В столичном регионе метель начнётся во второй половине воскресенья.

"Если ещё утром снег и ветерок будут умеренные, то уже во второй половине дня они заметно усилятся. Порывы ветра будут достигать 17 м/с, так что начнутся метели. Снег продолжится и в понедельник", — подчеркнул синоптик.