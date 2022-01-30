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Вильфанд предупредил, что циклон принесёт непогоду в ряд регионов России с 30 января

В частности, в Краснодарском крае с 30 января до 1 февраля ожидаются сильные осадки и подъём уровня рек до неблагоприятных отметок. Как заметил метеоролог, это самый тревожный регион.

30 января, 03:21

Снегопад в Москве © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская

Приближающийся циклон принесёт опасную погоду в Московскую, Брянскую, Орловскую, Ленинградскую, Псковскую, Калининградскую области, Краснодарский край и Крым. Уже с воскресенья, 30 января, в этих регионах ожидаются сильные осадки, ветер, метели и снегопады, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Циклон, который приближается к Москве, обусловит также опасные события в Калининградской области и на юге европейской части страны. В Калининградской области прогнозируется очень сильный ветер, достигающий 28 м/с. В Краснодарском крае с 30 января до 1 февраля ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, ливневый дождь, гроза, град, ветер до 25 м/с. Будет подъём уровня рек до неблагоприятных отметок. Это самый тревожный регион", — приводит слова метеоролога ТАСС.

Вильфанд предупредил москвичей о возможном рекорде низкого давления в ближайшие дни

Вильфанд предупредил москвичей о возможном рекорде низкого давления в ближайшие дни

Кроме того, Вильфанд отметил, что 30 января сильный снег ожидается и в Ленинградской, Псковской областях, а в Крыму будет идти сильный дождь и мокрый снег. В столичном регионе метель начнётся во второй половине воскресенья.

"Если ещё утром снег и ветерок будут умеренные, то уже во второй половине дня они заметно усилятся. Порывы ветра будут достигать 17 м/с, так что начнутся метели. Снег продолжится и в понедельник", — подчеркнул синоптик.

В Москве до 31 января объявили жёлтый уровень опасности из-за метели

В Москве до 31 января объявили жёлтый уровень опасности из-за метели

Ранее Вильфанд спрогнозировал тёплую снежную погоду до февраля в Москве. В столицу придёт потепление, благодаря которому температура воздуха будет подниматься до нуля градусов. Это выше, чем обычно в середине зимы.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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