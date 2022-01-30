"Тупые американцы": Трамп назвал надежду Европы на помощь США одной из причин кризиса вокруг Украины

Бывший президент США Дональд Трамп на митинге в Техасе высказался о причинах кризиса вокруг Украины. Политик напомнил, что, находясь на посту главы Белого дома, требовал от европейских союзников по НАТО платить за защиту своих границ.

"Большой причиной того, что мы сейчас наблюдаем эту опасную ситуацию вокруг Украины, является то, что, как только Байден пришёл к власти, для других стран это стало сигналом о возвращении старых дней, когда можно было пользоваться Соединёнными Штатами. Что им не нужно платить по своим счетам и рисковать своими жизнями: "Пусть тупые американцы делают всё за нас", — подчеркнул Трамп во время выступления перед своими сторонниками в городе Конро.