"Тупые американцы": Трамп назвал надежду Европы на помощь США одной из причин кризиса вокруг Украины
Бывший американский президент винит в этой ситуации своего преемника — Джо Байдена, с приходом к власти которого другие страны поняли: "Соединёнными Штатами вновь можно пользоваться".
Дональд Трамп © ТАСС / AP / Ross D. Franklin
Бывший президент США Дональд Трамп на митинге в Техасе высказался о причинах кризиса вокруг Украины. Политик напомнил, что, находясь на посту главы Белого дома, требовал от европейских союзников по НАТО платить за защиту своих границ.
"Большой причиной того, что мы сейчас наблюдаем эту опасную ситуацию вокруг Украины, является то, что, как только Байден пришёл к власти, для других стран это стало сигналом о возвращении старых дней, когда можно было пользоваться Соединёнными Штатами. Что им не нужно платить по своим счетам и рисковать своими жизнями: "Пусть тупые американцы делают всё за нас", — подчеркнул Трамп во время выступления перед своими сторонниками в городе Конро.
Бывший американский лидер добавил, что и в торговле европейцы обманывают Соединённые Штаты почти так же, как Китай, но никто об этом не говорит.
Ранее Трамп заявил, что при нём проблем с Украиной не было из-за хороших отношений с президентом России Владимиром Путиным. Также политик затронул тему санкций, посчитав, что ограничительные меры "не слишком много значат для России". Помимо этого экс-глава Белого дома считает безумными планы Байдена отправить американских солдат в Европу.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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