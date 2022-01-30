"Величайшая зрада": Эксперт Корнейчук предсказал закупки Киевом газа у РФ после запуска "Северного потока – 2"
По мнению политолога, руководство Украины создало нынешний энергетический кризис искусственно, чтобы объяснить гражданам необходимость начала закупки голубого топлива у России.
Склад временного хранения труб для "Северного потока – 2" около порта Мукран в Германии © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Украине придётся начать прямые поставки газа из России после того, как заработает "Северный поток – 2". Такое мнение высказал политолог Дмитрий Корнейчук.
Эксперт отметил, что сейчас Незалежная столкнулась с катастрофическим дефицитом голубого топлива, а в следующий отопительный сезон Киеву попросту негде покупать газ. В связи с этим власти страны будут вынуждены пойти на "величайшую зраду" (предательство).
"Мы берём газ из транзитной трубы, а когда заработает "Северный поток – 2", а он заработает в этом году, то у нас и в транзитной трубе не будет газа. Единственный выход для нашей власти — переходить на прямые договоры с "Газпромом", — сказал Корнейчук в эфире телеканала Newsone.
По его мнению, руководство государства создало нынешний энергетический кризис искусственно, чтобы объяснить гражданам необходимость начала закупки газа у России. Именно для этого Киев поднял тарифы и "поставил бизнес на колени", полагает Корнейчук.
"Тогда украинцы скажут: да хоть с кем угодно вы договаривайтесь, только снизьте нам тарифы на газ. Это банальная политтехнология", — заключил эксперт.
Напомним, 10 сентября 2021 года "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию компании-оператора: ведомство потребовало, чтобы Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации. 26 января Nord Stream 2 AG учредила немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH.
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