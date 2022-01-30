"Величайшая зрада": Эксперт Корнейчук предсказал закупки Киевом газа у РФ после запуска "Северного потока – 2"

Украине придётся начать прямые поставки газа из России после того, как заработает "Северный поток – 2". Такое мнение высказал политолог Дмитрий Корнейчук.

Эксперт отметил, что сейчас Незалежная столкнулась с катастрофическим дефицитом голубого топлива, а в следующий отопительный сезон Киеву попросту негде покупать газ. В связи с этим власти страны будут вынуждены пойти на "величайшую зраду" (предательство).

"Мы берём газ из транзитной трубы, а когда заработает "Северный поток – 2", а он заработает в этом году, то у нас и в транзитной трубе не будет газа. Единственный выход для нашей власти — переходить на прямые договоры с "Газпромом", — сказал Корнейчук в эфире телеканала Newsone.

По его мнению, руководство государства создало нынешний энергетический кризис искусственно, чтобы объяснить гражданам необходимость начала закупки газа у России. Именно для этого Киев поднял тарифы и "поставил бизнес на колени", полагает Корнейчук.