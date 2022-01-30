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Медведев и Надаль на двоих заработают почти 5 млн долларов на Australian Open

На турнире прошлого года, где российский теннисист дошёл до финала и уступил Новаку Джоковичу, сумма призовых была не столь высокой. Так, победитель получил на миллион долларов меньше.

30 января, 04:53
<p>Даниил Медведев и Рафаэль Надаль. Коллаж <strong style="font-weight: bold;">© </strong>LIFE. Фото <strong style="font-weight: bold;">© </strong>Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CYtPsFwIIGo/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">medwed33</a> / <a href="https://www.instagram.com/p/CKp3yXeBUlZ/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">rafaelnadal</a></p>

Даниил Медведев и Рафаэль Надаль. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / medwed33 / rafaelnadal

30 января в 11:30 мск начнётся финал теннисного турнира серии Большого шлема, где сыграют россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль. Оба спортсмена получат весьма внушительные призовые.

Призовой фонд Australian Open – 2022 составляет 54 миллиона долларов США. Финалист получает 1,584 миллиона, а победитель — 3,168 миллиона. Таким образом, штраф в 12 тысяч долларов, которым Медведева наказали из-за криков на судью в полуфинале, существенно не повлияет на его заработок, отмечает "Спорт-Экспресс".

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Стоит отметить, что в 2021 году призовые Открытого чемпионата Австралии были поменьше: обладатель титула (тогда им стал Новак Джокович) получил 2,1 миллиона долларов, а финалист (Даниил Медведев) — 1,41 миллиона.

Ранее соперник россиянина по полуфиналу грек Стефанос Циципас назвал Медведева незрелым человеком из-за скандала во время матча.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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