Медведев и Надаль на двоих заработают почти 5 млн долларов на Australian Open
На турнире прошлого года, где российский теннисист дошёл до финала и уступил Новаку Джоковичу, сумма призовых была не столь высокой. Так, победитель получил на миллион долларов меньше.
Даниил Медведев и Рафаэль Надаль. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / medwed33 / rafaelnadal
30 января в 11:30 мск начнётся финал теннисного турнира серии Большого шлема, где сыграют россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль. Оба спортсмена получат весьма внушительные призовые.
Призовой фонд Australian Open – 2022 составляет 54 миллиона долларов США. Финалист получает 1,584 миллиона, а победитель — 3,168 миллиона. Таким образом, штраф в 12 тысяч долларов, которым Медведева наказали из-за криков на судью в полуфинале, существенно не повлияет на его заработок, отмечает "Спорт-Экспресс".
Стоит отметить, что в 2021 году призовые Открытого чемпионата Австралии были поменьше: обладатель титула (тогда им стал Новак Джокович) получил 2,1 миллиона долларов, а финалист (Даниил Медведев) — 1,41 миллиона.
Ранее соперник россиянина по полуфиналу грек Стефанос Циципас назвал Медведева незрелым человеком из-за скандала во время матча.
Комментариев: 0