Трамп высмеял "неудачный" телефонный разговор Байдена с Зеленским
Бывший американский лидер сомневается, что в ходе переговоров президент Украины призывал своего заокеанского коллегу успокоиться и говорил, что в его стране всё в порядке.
Бывший президент США Дональд Трамп. Фото © ТАСС / AP
Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал телефонный разговор своего преемника Джо Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским. По данным СМИ, главы государств разошлись в оценках угрозы, которую они видят в присутствии российских войск вблизи границ Незалежной, а также вероятности "вторжения" РФ.
"Если даже половина из того, что говорят, [правда,] это не был удачный звонок. Президент Украины вроде бы говорил ему: "Успокойся, просто успокойся. Я думаю, у нас всё в порядке. Просто успокойся". Вы можете в это поверить?" — сказал Трамп во время выступления перед своими сторонниками в городе Конро (штат Техас).
Бывший американский лидер сомневается, что в ходе переговоров Зеленский говорил, что на Украине всё в порядке и просто призывал Байдена успокоиться.
Ранее телеканал CNN сообщил, что в Киеве не смогли назвать хорошим разговор Байдена и Зеленского. К примеру, по версии источника телеканала, у Соединённых Штатов и Украины разные оценки "угрозы российского вторжения". США не готовы перебрасывать свои войска. Позже Зеленский отреагировал на сообщения о "неудачных" переговорах с Байденом, отметив, что у него нет недопонимания с американским коллегой.
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