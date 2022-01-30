НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Трамп высмеял "неудачный" телефонный разговор Байдена с Зеленским

Бывший американский лидер сомневается, что в ходе переговоров президент Украины призывал своего заокеанского коллегу успокоиться и говорил, что в его стране всё в порядке.

30 января, 04:33

Бывший президент США Дональд Трамп. Фото © ТАСС / AP

Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал телефонный разговор своего преемника Джо Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским. По данным СМИ, главы государств разошлись в оценках угрозы, которую они видят в присутствии российских войск вблизи границ Незалежной, а также вероятности "вторжения" РФ.

"Если даже половина из того, что говорят, [правда,] это не был удачный звонок. Президент Украины вроде бы говорил ему: "Успокойся, просто успокойся. Я думаю, у нас всё в порядке. Просто успокойся". Вы можете в это поверить?" — сказал Трамп во время выступления перед своими сторонниками в городе Конро (штат Техас).

"Успокойтесь": Американский комик Фэллон пошутил о страхе Зеленского во время разговора с Байденом

"Успокойтесь": Американский комик Фэллон пошутил о страхе Зеленского во время разговора с Байденом

Бывший американский лидер сомневается, что в ходе переговоров Зеленский говорил, что на Украине всё в порядке и просто призывал Байдена успокоиться.

Трамп призвал Байдена защищать границы США, а не Украины

Трамп призвал Байдена защищать границы США, а не Украины

Ранее телеканал CNN сообщил, что в Киеве не смогли назвать хорошим разговор Байдена и Зеленского. К примеру, по версии источника телеканала, у Соединённых Штатов и Украины разные оценки "угрозы российского вторжения". США не готовы перебрасывать свои войска. Позже Зеленский отреагировал на сообщения о "неудачных" переговорах с Байденом, отметив, что у него нет недопонимания с американским коллегой.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1