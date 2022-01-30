Трамп высмеял "неудачный" телефонный разговор Байдена с Зеленским

Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал телефонный разговор своего преемника Джо Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским. По данным СМИ, главы государств разошлись в оценках угрозы, которую они видят в присутствии российских войск вблизи границ Незалежной, а также вероятности "вторжения" РФ.

"Если даже половина из того, что говорят, [правда,] это не был удачный звонок. Президент Украины вроде бы говорил ему: "Успокойся, просто успокойся. Я думаю, у нас всё в порядке. Просто успокойся". Вы можете в это поверить?" — сказал Трамп во время выступления перед своими сторонниками в городе Конро (штат Техас).

Бывший американский лидер сомневается, что в ходе переговоров Зеленский говорил, что на Украине всё в порядке и просто призывал Байдена успокоиться.