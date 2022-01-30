День Антона Перезимника: Что нельзя делать 30 января

30 января православная церковь вспоминает раннехристианского подвижника и пустынника, основателя отшельнического монашества Антония Великого. На Руси этот день традиционного называли Антоном Перезимником, что означало половину зимы.

В былые времена крестьяне 30 января проверяли запасы кормов и считали, хватит ли их до Юрьева дня, приходящегося на 23 апреля по старому стилю (6 мая по новому). Также жители деревень освящали сено и кормили им домашний скот. После молитв о благополучии животных селяне-хозяйки пекли колобки в честь Солнца, которые затем раздавали детям, веря, что так быстрее наступит лето.