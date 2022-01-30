День Антона Перезимника: Что нельзя делать 30 января
В былые времена крестьяне в этот день проверяли запасы кормов и считали, хватит ли их до Юрьева дня. Также жители деревень освящали сено и кормили им домашний скот.
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30 января православная церковь вспоминает раннехристианского подвижника и пустынника, основателя отшельнического монашества Антония Великого. На Руси этот день традиционного называли Антоном Перезимником, что означало половину зимы.
В былые времена крестьяне 30 января проверяли запасы кормов и считали, хватит ли их до Юрьева дня, приходящегося на 23 апреля по старому стилю (6 мая по новому). Также жители деревень освящали сено и кормили им домашний скот. После молитв о благополучии животных селяне-хозяйки пекли колобки в честь Солнца, которые затем раздавали детям, веря, что так быстрее наступит лето.
Также в день Антона Перезимника крестьяне для изгнания нечистой силы проводили обряд. Первый выходивший на улицу утром шёл пятками вперёд, обозначая тем самым, что в дом сам хозяин пришёл. А поперёк тропки на снегу, где оставался след, сельчане проводили черту, чтобы зло не смогло войти в дом. Рукодельничать в праздник было запрещено, как и готовить чечевицу и бобы.
Ранее Лайф рассказывал о студенте из Африки, который на Крещение искупался в проруби в якутские минус 40. Священник Андрей Постернак отметил, что нельзя относиться к древней традиции как к "оздоровительным процедурам", поскольку это не имеет никакого отношения к церковному празднику.
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