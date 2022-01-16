5 невероятно глупых вещей, в которые все верили, пока были детьми

Пользователь "Реддита" AfterIsIsIsIsIsWas поинтересовался, какие небылицы родители рассказывали им, чтобы вызвать страх или недоверие к некоторым вещам и явлениям. Оказалось, шутки мам и пап — дело интернациональное, и вот самые распространённые из них.

"Если есть много сладкого..."

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"Однажды моя мама сказала, что если я буду есть много сладкого, то у меня попа слипнется. Я ей поверил. Спасибо, мамочка", — Quit_Naive. "Ха-ха, у нас в России такое каждый ребёнок слышал!" — Worth-Tonight-2320.

Монстр в сливе

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"Я был уверен, что звук стекающей воды в ванной — это рычание монстра, который не только засосёт воду, но и тебя слопает. Этой байкой они заставляли меня поскорее выбираться из ванной", — Roefl. "Мои родители тоже были шутниками. Сказали, что эти звуки издаёт "гигантский подводный краб", который может схватить тебя и утащить к себе", — superbuttpiss.

"Если много читать..."

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"Когда я был маленьким, я откуда-то взял, что если человек много читает, то он обретает способность телекинеза. Я пошёл к папе и спросил, правда ли это. Он сказал, что это так, а потом я ещё несколько лет читал как не в себя, думая, что просто недостаточно стараюсь", — seeyouinthesun.

"Если проглотить косточку..."

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"Я был уверен, что, если проглочу арбузную семечку, у меня в животе вырастет арбуз..." — Kitchen-Commission47. "Меня пугали тем же самым, только в версии моих родителей — "семена из ушей прорастут", — Elicynderspyro. "Не совсем в тему, но однажды моя мама сказала, что птицы умеют летать из-за того, что они едят много фруктов и овощей. Я очень хотела, чтобы у меня тоже были крылья, поэтому стала питаться здоровой пищей. Она натренировала меня как собаку Павлова..." — dreamweavur.

"Камеры повсюду!"

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