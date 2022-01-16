НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Победившие рак показали, как выглядели во время химиотерапии, и от такого преображения голова кругом

Рак — тяжёлое испытание и для больного, и для его близких, но всё же не приговор. Лайф нашёл семерых человек, которые не опустили руки, и от их счастливых фото душа наполняется надеждой.

16 января, 10:15

Фото © Reddit / flexilexi22

"Сегодня отмечаю ровно пять лет с момента, как я победил рак", — TibaltLowe.

Фото © Reddit / TibaltLowe

Фото © Reddit / TibaltLowe

"Врачи давали мне три месяца на то, чтобы я попрощалась с родными. Но вот спустя полтора года я всё ещё здесь и надрала раку задницу!"radicallymaddy.

Фото © Reddit / radicallymaddy

Фото © Reddit / radicallymaddy

"Во время её схватки с раком и уже после того, как она одержала безоговорочную победу над ним",dont_stress.

Фото © Reddit / dont_stress

Фото © Reddit / dont_stress

"Лекси отпраздновала свой 21-й день рождения в палате отделения онкологии, лишь надеясь, что через год она сможет встретить и 22-й. У неё всё получилось", — flexilexi22.

Фото © Reddit / flexilexi22

Фото © Reddit / flexilexi22

"Это я, умираю от онкологии весной, и снова яуже на Рождество, которое встречал вместе со своей семьёй",waxeryboiliroo.

Фото © Reddit / waxeryboiliroo

Фото © Reddit / waxeryboiliroo

"Этот парень косплеил Пикара из "Стартрека" из-за последствий химиотерапии, а уже на следующий год, когда он выздоровел и волосы отросли, — Райкера", — Sumit316.

Фото © Reddit / Sumit316

Фото © Reddit / Sumit316

"С моей последней химиотерапии прошёл год, и я наконец-то могу сказать, что вернулся к своему прежнему состоянию. Ну, ещё волосы осветлил", freeethnkr.

Фото © Reddit / freeethnkr

Фото © Reddit / freeethnkr

10 толстяков, которые загадали желание и встретили Новый год в новом теле

10 толстяков, которые загадали желание и встретили Новый год в новом теле

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1