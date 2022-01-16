Победившие рак показали, как выглядели во время химиотерапии, и от такого преображения голова кругом
Рак — тяжёлое испытание и для больного, и для его близких, но всё же не приговор. Лайф нашёл семерых человек, которые не опустили руки, и от их счастливых фото душа наполняется надеждой.
"Сегодня отмечаю ровно пять лет с момента, как я победил рак", — TibaltLowe.
Фото © Reddit / TibaltLowe
"Врачи давали мне три месяца на то, чтобы я попрощалась с родными. Но вот спустя полтора года я всё ещё здесь и надрала раку задницу!" — radicallymaddy.
Фото © Reddit / radicallymaddy
"Во время её схватки с раком и уже после того, как она одержала безоговорочную победу над ним", — dont_stress.
Фото © Reddit / dont_stress
"Лекси отпраздновала свой 21-й день рождения в палате отделения онкологии, лишь надеясь, что через год она сможет встретить и 22-й. У неё всё получилось", — flexilexi22.
"Это я, умираю от онкологии весной, и снова я — уже на Рождество, которое встречал вместе со своей семьёй", — waxeryboiliroo.
Фото © Reddit / waxeryboiliroo
"Этот парень косплеил Пикара из "Стартрека" из-за последствий химиотерапии, а уже на следующий год, когда он выздоровел и волосы отросли, — Райкера", — Sumit316.
Фото © Reddit / Sumit316
"С моей последней химиотерапии прошёл год, и я наконец-то могу сказать, что вернулся к своему прежнему состоянию. Ну, ещё волосы осветлил", — freeethnkr.
Фото © Reddit / freeethnkr
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