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10 забавных историй, которые идеально описывают жизнь в браке

Семейная жизнь — процесс не самый лёгкий, но все трудности можно преодолеть, если искать в них моменты, над которыми можно посмеяться. Герои этой подборки справляются с поставленной задачей на отлично.

16 января, 09:45

Фото © Shutterstock

"Ты неправильно загружаешь посудомойку", — сказал я, прежде чем это стало моей личной обязанностью до конца жизни",RodLacroix.

"Моя жена только что выбросила пупырку, не лопнув ни единого пузырька. Кажется, я живу с психопаткой",mariana057.

Гиф © Giphy

"Я сейчас вернусь, просто моя жена готовит на кухне, и мне обязательно нужно встать прямо перед шкафом, который она собиралась открыть",simoncholland.

"Жена спросила: "Чего хочешь на ужин?" На что я ей ответил: "Не знаю, а ты?" Она сказала, что ей без разницы. Прошла неделя, и мы медленно умираем от голода",GrantTanaka.

Гиф © Giphy

"Моя жена просто подкатилась ко мне в постели и прошептала на ухо: "Знаю, что уже поздно, но вдруг ты будешь тост с сыром?" Вот так, друзья мои, нужно сохранять романтику в отношениях",simoncholland.

"Она: "Сделай ту штучку, которую я люблю".

Я собираю вещи, детей, и мы уходим из дома на неопределённый срок", SladeWentworth.

Гиф © Giphy

"Попросила сына прибраться в своей комнате, на что он мне ответил: "Давай попозже — у меня голова болит". Я сказала, что это не оправдание, и в тот же момент услышала громкий язвительный смех мужа",sweetmomissa.

"Мой муж: "Тебе точно нужны ещё одни чёрные брюки?"

В это время гардероб моего мужа..." sarabellab123.

Фото © Twitter / sarabellab123

Фото © Twitter / sarabellab123

"Моему сыну было скучно, и тогда муж придумал ему игру — собрать по дому столько собачьей шерсти, сколько он сможет. Ребёнок очистил весь дом. Кажется, я замужем за гением педагогики", mom_tho.

"Добро пожаловать в брак. Теперь у вас есть шоу и сериалы, которые вам просто НЕЛЬЗЯ смотреть в одиночестве",ThisOneSayz.

У девушки под слоем косметики лицо старушки, и мало кто знает, какая грустная история за этим стоит

У девушки под слоем косметики лицо старушки, и мало кто знает, какая грустная история за этим стоит

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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