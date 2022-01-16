10 забавных историй, которые идеально описывают жизнь в браке
Семейная жизнь — процесс не самый лёгкий, но все трудности можно преодолеть, если искать в них моменты, над которыми можно посмеяться. Герои этой подборки справляются с поставленной задачей на отлично.
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"Ты неправильно загружаешь посудомойку", — сказал я, прежде чем это стало моей личной обязанностью до конца жизни", — RodLacroix.
"Моя жена только что выбросила пупырку, не лопнув ни единого пузырька. Кажется, я живу с психопаткой", — mariana057.
"Я сейчас вернусь, просто моя жена готовит на кухне, и мне обязательно нужно встать прямо перед шкафом, который она собиралась открыть", — simoncholland.
"Жена спросила: "Чего хочешь на ужин?" На что я ей ответил: "Не знаю, а ты?" Она сказала, что ей без разницы. Прошла неделя, и мы медленно умираем от голода", — GrantTanaka.
"Моя жена просто подкатилась ко мне в постели и прошептала на ухо: "Знаю, что уже поздно, но вдруг ты будешь тост с сыром?" Вот так, друзья мои, нужно сохранять романтику в отношениях", — simoncholland.
"Она: "Сделай ту штучку, которую я люблю".
Я собираю вещи, детей, и мы уходим из дома на неопределённый срок", — SladeWentworth.
"Попросила сына прибраться в своей комнате, на что он мне ответил: "Давай попозже — у меня голова болит". Я сказала, что это не оправдание, и в тот же момент услышала громкий язвительный смех мужа", — sweetmomissa.
"Мой муж: "Тебе точно нужны ещё одни чёрные брюки?"
В это время гардероб моего мужа..." — sarabellab123.
Фото © Twitter / sarabellab123
"Моему сыну было скучно, и тогда муж придумал ему игру — собрать по дому столько собачьей шерсти, сколько он сможет. Ребёнок очистил весь дом. Кажется, я замужем за гением педагогики", — mom_tho.
"Добро пожаловать в брак. Теперь у вас есть шоу и сериалы, которые вам просто НЕЛЬЗЯ смотреть в одиночестве", — ThisOneSayz.
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