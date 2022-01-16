Пять актрис променяли порно на "настоящую работу", но прошлое преследует их до сих пор

Дженна Пресли (настоящее имя — Бриттни Руис)

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Стала руководительницей "церкви" Дженна больше 10 лет работала в индустрии фильмов для взрослых... до тех пор, пока в её жизни не появился Бог. В середине десятых годов девушка стала посетительницей "XXX-церкви" — организации, помогающей людям бороться с порнозависимостью, а в 2019-м Дженна вместе со своим мужем эту "церковь" возглавила, сообщает телеканал Fox News.

Ванда Нара

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Стала агентом своего мужа-футболиста Ванда активно снималась в порно на рубеже веков, хотя работа обычной модели и танцы приносили ей намного больше удовольствия. Но карьера девушки готовила ей новые повороты — вместе с новым мужем Мауро Икарди появились и новые возможности, а потому Ванда стала вскоре его менеджером. Правда, сменить профессию — не значит преуспеть в ней. Многие фанаты нападающего ПСЖ уверены, что карьера футболиста пошла на спад именно из-за супруги. Но Ванде беспокоиться не о чем — после измены Икарди передал ей все доходы и активы, только бы она его не бросила.

Лана Роудс

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Стала блогершей и мамой Лана — одна из самых популярных порноактрис на данный момент, хотя её восьмимесячная карьера в порно и закончилась несколько лет назад. Девушка с 12 лет мечтала сниматься в фильмах для взрослых, но очень скоро поняла, что эта мечта рушит её психику. Прекратив съёмки, девушка завела инстаграм-блог, причём довольно успешный, написала автобиографию и даже стала мамой!

Ив Ворли (настоящее имя — Эмма Бентон-Хьюз)

Фото © Twitter / reformacancha

Вошла в совет директоров футбольного клуба "Вест Хэм Юнайтед" Имя Ив Ворли было знакомо многим, кто смотрел порно в конце прошлого века, — с девушкой вышло немало картин. Знала ли она тогда, что через пару десятилетий станет одним из директоров футбольного клуба "Вест Хэм Юнайтед"?.. Стоит отметить, что профессионализм Бентон-Хьюз едва ли сыграл большую роль в высокой должности, ведь владелец клуба — её гражданский муж, пишет Daily Mail. Но не стоит недооценивать заслуги Эммы. Она владелица сети секс-шопов и нескольких эротических журналов, так что опыт в индустрии ей явно пригодился.

Рокси (настоящее имя — Шелли Лаббен)

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