Парень уже даже не надеялся сходить на свидание, но один лайфхак принёс ему сотню предложений

Житель Лондона 29-летний Мухаммад Малик устал тратить время на Tinder и решил подойти к поиску потенциальной девушки творчески. Для этого молодой человек заказал несколько огромных билбордов, которые развесили по всему Бирмингему, Манчестеру и Лондону. В объявлении Мухаммад умолял пойти с ним на свидание, чтобы его семья не нашла ему невесту по расчёту. Специфический способ поиска любви всей жизни оказался на удивление продуктивным.

Фото © Instagram / findmalikawife

Рекламные щиты начали появляться в крупных городах Англии в начале года и исчезли только 14-го числа, но уже за это время на специальную почту молодого человека поступило более сотни заявок на свидание, пишет Daily Mail. Разбирать их все собственноручно было бы очень сложно, поэтому молодой человек воспользовался помощью своих друзей. Они рассматривают письма в соответствии с требованиями Мухаммада.

Фото © Instagram / findmalikawife