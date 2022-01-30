Как выглядели мужчины из российского шоу-бизнеса до пластики

Дима Билан

Дима Билан. Фото © Instagram / bilanofficial, Кinopoisk.ru

Победитель Евровидения-2008 Дима Билан своей знойной внешностью вскружил голову не одной поклоннице. Пронзительный взгляд обворожительных карих глаз, острые скулы, спортивная фигура — казалось, парню достались идеальные параметры. Однако кое-что изменить артисту всё же пришлось — характерный нос с горбинкой, который придавал лицу ещё больше выразительности. По словам Билана, он сломал нос ещё в школе, когда пытался впечатлить одноклассницу и неудачно исполнил трюк.

Впоследствии из-за травмы появились проблемы с дыханием, что мешало вокалисту петь, и звезде пришлось лечь под нож. "Я бы никогда не пошёл на операцию, если бы это не было необходимостью. Я считаю, что человек должен оставаться таким, каким его создаёт Бог, ведь это естественный процесс. Но я никогда не стану осуждать тех, кто обращается за помощью к пластическим хирургам", — рассказывал тогда звёздный красавчик.

Александр Ревва

Александр Ревва. Фото © Instagram / arthurpirozhkov, VK / Александр Ревва

Резидент Comedy Club Александр Ревва в последнее время поражает поклонников изменившейся внешностью. Фанаты отмечают, что черты лица юмориста стали изящнее, морщины разгладились, а нос приобрёл более утончённую форму. Пластический хирург Тимур Хайдаров предположил, что трансформация артиста произошла не только благодаря более тщательному уходу за собой, но и за счёт хирургических вмешательств. По мнению специалиста, Ревва мог скорректировать нос (ринопластика), веки (блефаропластика) и прибегнуть к инъекциям ботокса.

Павел Прилучный

Выдающейся чертой внешности звезды "Закрытой школы" Павла Прилучного были его уши, которые якобы доставляли артисту немало хлопот. В Сети можно найти упоминания о том, что актёр ещё в 2012 году решил исправить свою особенность и сделал отопластику. При этом в последнее время поклонники начали отмечать, что у их любимчика снова стали торчать уши.

Валерий Леонтьев

Популярный российский певец Валерий Леонтьев удивляет фанатов не только яркими сценическими образами, но и внешними метаморфозами. По мнению пластического хирурга Владимира Плахотина, артист сделал блефаропластику, подтяжку верхней губы (булхорн) и инъекции в губы, подтяжку лица. Леонтьев, как предполагает специалист, испробовал на себе филлеры и эндоскопический лифтинг — линия его бровей стала выше.

Сергей Зверев

Сергей Зверев. Фото © Instagram / zverevsuperstar, Facebook / Сергей Зверев