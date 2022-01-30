Врач Никитина рассказала, чего категорически нельзя делать при севшем голосе

Наиболее частая причина осиплости голоса — перенапряжение голосового аппарата. А, если голос сел на фоне простуды или другой инфекции, первое правило — поменьше разговаривать и, главное, не шептать, поделилась врач-оториноларинголог, хирург и ринолог Анна Никитина в беседе с изданием "Доктор Питер".

"Во время шёпотной речи голосовые складки напрягаются ещё больше, чем при разговорной. Правильно будет соблюдать голосовой покой — лучше пишите на листке бумаги", — советует Анна Никитина.

По словам врача, при севшем голосе также нельзя делать паровые ингаляции, поскольку, если человек будет дышать над горячей кастрюлей, это лишь усугубит отёк в горле. К тому же горячим паром можно обжечь нежную слизистую гортани. За счёт воздействия тепла начнётся прилив крови к слизистой оболочке, из-за чего инфекция может распространиться дальше.