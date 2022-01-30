Терапевт Ескова объяснила, о каких опасных болезнях говорит ком в горле
Она призвала быть особенно внимательными к этому симптому при ангине, так как воспалительный процесс может спровоцировать удушье и блок дыхательных путей.
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Длительное ощущение кома в горле может говорить о серьёзном заболевании. При появлении такого симптома человеку необходимо проанализировать своё состояние, последние события в жизни и обратиться к врачу, советует терапевт Ирина Ескова.
По её словам, ощущение сдавленности в горле может возникнуть из-за депрессии, невроза или панической атаки. Если при этом появляется серьёзное першение и становится тяжело глотать, это говорит о том, что человек перенёс инсульт, черепно-мозговую травму либо какую-то нейроинфекцию. Кроме того, врач предупредила, что ком в горле может быть симптомом заболеваний желудочно-кишечного тракта: язвы, грыжи, забрасывания кислого содержимого желудка в пищевод.
"Увеличенная щитовидная железа при диффузном токсическом зобе тоже может сдавливать мягкие ткани гортани. При заболеваниях шейного отдела позвоночника со смещением диска ком в горле обусловлен сдавлением нервных корешков. При этом он сопровождается болями при глотании, которые могут отдавать в ухо и нижнюю челюсть", — рассказала Ескова в беседе с Пятым каналом.
Терапевт призвала быть особенно внимательными к этому симптому при ангине, так как воспалительный процесс может привести к отёку и нагноению, а это способно спровоцировать удушье и блок дыхательных путей. В таких случаях нужно немедленно обращаться к специалисту.
Ранее терапевт Татьяна Романенко назвала симптомы, при которых необходимо вызывать скорую помощь. Врач подчеркнула, что всегда важно помнить об опасных сигналах, при наличии которых нужно принимать действенные меры. Однако при первичных признаках стоит лечиться дома.
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