Терапевт Ескова объяснила, о каких опасных болезнях говорит ком в горле

Длительное ощущение кома в горле может говорить о серьёзном заболевании. При появлении такого симптома человеку необходимо проанализировать своё состояние, последние события в жизни и обратиться к врачу, советует терапевт Ирина Ескова.

По её словам, ощущение сдавленности в горле может возникнуть из-за депрессии, невроза или панической атаки. Если при этом появляется серьёзное першение и становится тяжело глотать, это говорит о том, что человек перенёс инсульт, черепно-мозговую травму либо какую-то нейроинфекцию. Кроме того, врач предупредила, что ком в горле может быть симптомом заболеваний желудочно-кишечного тракта: язвы, грыжи, забрасывания кислого содержимого желудка в пищевод.

"Увеличенная щитовидная железа при диффузном токсическом зобе тоже может сдавливать мягкие ткани гортани. При заболеваниях шейного отдела позвоночника со смещением диска ком в горле обусловлен сдавлением нервных корешков. При этом он сопровождается болями при глотании, которые могут отдавать в ухо и нижнюю челюсть", — рассказала Ескова в беседе с Пятым каналом.

Терапевт призвала быть особенно внимательными к этому симптому при ангине, так как воспалительный процесс может привести к отёку и нагноению, а это способно спровоцировать удушье и блок дыхательных путей. В таких случаях нужно немедленно обращаться к специалисту.