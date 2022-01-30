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Трамп пообещал помиловать участников штурма Капитолия в случае победы на выборах

По мнению экс-президента, нынешняя власть обходится с этими людьми несправедливо. Будет ли политик участвовать в референдуме в 2024 году, остаётся под вопросом.

30 января, 06:40
<p>© Facebook / <a href="https://www.facebook.com/DonaldTrump/photos/10165519467450725" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Donald J. Trump</a></p>

© Facebook / Donald J. Trump

Бывший американский лидер Дональд Трамп пообещал в случае своей победы на новых президентских выборах в 2024 году помиловать участников прошлогоднего январского штурма Капитолия. Об этом политик заявил в ходе своего выступления на митинге в штате Техас.

"Если я буду участвовать и одержу победу, то мы будем по справедливости обращаться с этими людьми из 6 января. Мы будем обходиться с ними справедливо, и, если потребуется помилование, мы их помилуем, потому что с ними обходятся так несправедливо", — сказал Трамп.

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Напомним, 6 января 2021 года сторонники действующего тогда президента США Дональда Трампа устроили акцию протеста, ворвались в Капитолий в Вашингтоне и сорвали заседание, на котором должны были утвердить победу на выборах демократа Джо Байдена. В результате погибло около пяти человек, включая скончавшегося после беспорядков офицера Сикника. Позже более чем 300 участникам штурма Капитолия предъявили обвинения.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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