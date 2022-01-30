Трамп пообещал помиловать участников штурма Капитолия в случае победы на выборах

Бывший американский лидер Дональд Трамп пообещал в случае своей победы на новых президентских выборах в 2024 году помиловать участников прошлогоднего январского штурма Капитолия. Об этом политик заявил в ходе своего выступления на митинге в штате Техас.

"Если я буду участвовать и одержу победу, то мы будем по справедливости обращаться с этими людьми из 6 января. Мы будем обходиться с ними справедливо, и, если потребуется помилование, мы их помилуем, потому что с ними обходятся так несправедливо", — сказал Трамп.