Фёдор может провести реванш: Ученик Емельяненко Валентин Молдавский проиграл Бейдеру в бою за титул чемпиона Bellator
В организации допустили, что теперь Последний Император проведёт новый поединок со своим старым соперником, который одолел его в январе 2019 года. Однако есть преграда на пути.
Валентин Молдавский © Instagram / valentin_moldavskii_official
Российский боец смешанных единоборств Валентин Молдавский (MMA) проиграл американцу Райану Бейдеру в бою за титул чемпиона промоушена Bellator в тяжёлом весе. Поединок состоялся в Финиксе (штат Аризона, США) на арене "Футпринт-центр".
.@RyanBader and Valentin Moldavsky are trading punches in the fifth and final round of the #Bellator273 main event! pic.twitter.com/E4Riwvkvl1— BellatorMMA (@BellatorMMA) January 30, 2022
Бой Молдавского и Бейдера возглавил турнир Bellator 273. Он продлился все отведённые пять раундов и завершился решением судей, которые отдали американцу победу со счётом 48:47, 48:47, 48:47.
На счету 29-летнего Молдавского теперь 11 побед и два поражения. 38-летний Бейдер одержал 29 побед и потерпел восемь поражений. Стоит отметить, что россиянин в июне 2021 года завоевал временный титул чемпиона Bellator в тяжёлом весе, победив другого американца — Тимоти Джонсона. Бейдер же выиграл титул чемпиона в январе 2019 года, нокаутировав Фёдора Емельяненко (наставника Молдавского).
ТАСС со ссылкой на Bellator сообщает, что теперь Емельяненко может провести реванш с Бейдером. Однако 6 мая должен состояться бой американца против француза Чейка Конго. Последний Император свой предыдущий поединок провёл в октябре прошлого года, нокаутировав всё того же Тимоти Джонсона. Тот бой прошёл в рамках первого турнира Bellator в России.
В соглавном бою вечера в Финиксе дрался ещё один россиянин — легковес Ислам Мамедов. Он также не смог одержать победу, уступив по очкам бывшему чемпиону UFC Бенсону Хендерсону раздельным решением судей (29:28, 28:29, 28:29). В углу Мамедова находился Хабиб Нурмагомедов.
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