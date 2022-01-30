Фёдор может провести реванш: Ученик Емельяненко Валентин Молдавский проиграл Бейдеру в бою за титул чемпиона Bellator

Российский боец смешанных единоборств Валентин Молдавский (MMA) проиграл американцу Райану Бейдеру в бою за титул чемпиона промоушена Bellator в тяжёлом весе. Поединок состоялся в Финиксе (штат Аризона, США) на арене "Футпринт-центр".

.@RyanBader and Valentin Moldavsky are trading punches in the fifth and final round of the #Bellator273 main event! pic.twitter.com/E4Riwvkvl1 — BellatorMMA (@BellatorMMA) January 30, 2022

Бой Молдавского и Бейдера возглавил турнир Bellator 273. Он продлился все отведённые пять раундов и завершился решением судей, которые отдали американцу победу со счётом 48:47, 48:47, 48:47.

ТАСС со ссылкой на Bellator сообщает, что теперь Емельяненко может провести реванш с Бейдером. Однако 6 мая должен состояться бой американца против француза Чейка Конго. Последний Император свой предыдущий поединок провёл в октябре прошлого года, нокаутировав всё того же Тимоти Джонсона. Тот бой прошёл в рамках первого турнира Bellator в России.

В соглавном бою вечера в Финиксе дрался ещё один россиянин — легковес Ислам Мамедов. Он также не смог одержать победу, уступив по очкам бывшему чемпиону UFC Бенсону Хендерсону раздельным решением судей (29:28, 28:29, 28:29). В углу Мамедова находился Хабиб Нурмагомедов.