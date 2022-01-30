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Фёдор может провести реванш: Ученик Емельяненко Валентин Молдавский проиграл Бейдеру в бою за титул чемпиона Bellator

В организации допустили, что теперь Последний Император проведёт новый поединок со своим старым соперником, который одолел его в январе 2019 года. Однако есть преграда на пути.

30 января, 06:39

Валентин Молдавский © Instagram / valentin_moldavskii_official

Российский боец смешанных единоборств Валентин Молдавский (MMA) проиграл американцу Райану Бейдеру в бою за титул чемпиона промоушена Bellator в тяжёлом весе. Поединок состоялся в Финиксе (штат Аризона, США) на арене "Футпринт-центр".

Бой Молдавского и Бейдера возглавил турнир Bellator 273. Он продлился все отведённые пять раундов и завершился решением судей, которые отдали американцу победу со счётом 48:47, 48:47, 48:47.

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На счету 29-летнего Молдавского теперь 11 побед и два поражения. 38-летний Бейдер одержал 29 побед и потерпел восемь поражений. Стоит отметить, что россиянин в июне 2021 года завоевал временный титул чемпиона Bellator в тяжёлом весе, победив другого американца — Тимоти Джонсона. Бейдер же выиграл титул чемпиона в январе 2019 года, нокаутировав Фёдора Емельяненко (наставника Молдавского).

ТАСС со ссылкой на Bellator сообщает, что теперь Емельяненко может провести реванш с Бейдером. Однако 6 мая должен состояться бой американца против француза Чейка Конго. Последний Император свой предыдущий поединок провёл в октябре прошлого года, нокаутировав всё того же Тимоти Джонсона. Тот бой прошёл в рамках первого турнира Bellator в России.

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В соглавном бою вечера в Финиксе дрался ещё один россиянин — легковес Ислам Мамедов. Он также не смог одержать победу, уступив по очкам бывшему чемпиону UFC Бенсону Хендерсону раздельным решением судей (29:28, 28:29, 28:29). В углу Мамедова находился Хабиб Нурмагомедов.

Ранее Лайф рассказывал, что Франсис Нганну победил Сирила Гана и отстоял титул чемпиона UFC в тяжёлом весе. Хищник взял верх единогласным решением судей по итогам пяти раундов. Эта победа стала для него 17-й в MMA.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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