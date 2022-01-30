Лишь четверть россиян делает накопления, показало исследование
Причём откладывать каждый месяц более 20 тысяч рублей удаётся лишь 7% опрошенных.
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В России копит деньги только четверть граждан, при этом большинство ежемесячно откладывает менее пяти тысяч рублей. Такие результаты показало исследование аналитического центра университета "Синергия".
Чаще всего россияне откладывают деньги на покупку недвижимости, автомобиля, бытовой техники, а также на оплату путешествия и образования. Кроме того, жители страны копят средства на чёрный день и "подушку безопасности" к пенсии.
"Лишь 26% граждан России делают накопления. Около 64% из них ежемесячно откладывают менее пяти тысяч рублей, 20% — от пяти до десяти тысяч рублей, а 9% — от 15 до 20 тысяч рублей. Больше 20 тысяч удаётся скопить только 7% опрошенных", — цитирует результаты исследования РИА "Новости".
Данные Центробанка России говорят о том, что в 2021 году жители страны на полтора процента больше стали откладывать денег в кредитных организациях. За прошедший год россияне отдали на хранение банкам в общей сложности 34,7 триллиона рублей.
Ранее Лайф писал о том, что более половины россиян заработали свои первые деньги до 18 лет. Большинство устроилось на работу, чтобы иметь карманные деньги, а также ради чувства независимости. При этом многие искали вакансии через своих родственников или знакомых.
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