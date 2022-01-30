Лишь четверть россиян делает накопления, показало исследование

В России копит деньги только четверть граждан, при этом большинство ежемесячно откладывает менее пяти тысяч рублей. Такие результаты показало исследование аналитического центра университета "Синергия".

Чаще всего россияне откладывают деньги на покупку недвижимости, автомобиля, бытовой техники, а также на оплату путешествия и образования. Кроме того, жители страны копят средства на чёрный день и "подушку безопасности" к пенсии.

"Лишь 26% граждан России делают накопления. Около 64% из них ежемесячно откладывают менее пяти тысяч рублей, 20% — от пяти до десяти тысяч рублей, а 9% — от 15 до 20 тысяч рублей. Больше 20 тысяч удаётся скопить только 7% опрошенных", — цитирует результаты исследования РИА "Новости".

Данные Центробанка России говорят о том, что в 2021 году жители страны на полтора процента больше стали откладывать денег в кредитных организациях. За прошедший год россияне отдали на хранение банкам в общей сложности 34,7 триллиона рублей.