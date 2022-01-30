Yonhap: Запущенная КНДР ракета могла лететь в 16 раз быстрее скорости звука
Сеул считает, что Пхеньян испытал "Хвасон-12". Эту ракету Северная Корея впервые продемонстрировала на военном параде в 2017 году.
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Скорость ракеты, которую запустила КНДР, могла превысить 16 скоростей звука. Об этом со ссылкой на источник в военной сфере пишет агентство Yonhap.
"По нашим данным, ракета была запущена под почти вертикальным углом. Её максимальная скорость достигала 16 чисел Маха, то есть она летела в 16 раз быстрее скорости звука", — сообщил собеседник агентства.
В Сеуле считают, что Пхеньян запустил ракету средней дальности "Хвасон-12". Впервые это оружие было продемонстрировано миру на военном параде 14 апреля 2017 года. Ровно через месяц Северная Корея произвела первый запуск снаряда.
Напомним, 30 января стало известно, что КНДР запустила очередной снаряд в сторону Японского моря. Это уже седьмое испытание вооружений Северной Кореи с начала 2022 года. Первые четыре состоялись 5, 11, 14 и 17 января. В ходе пятого КНДР запустила сразу две ракеты в сторону Японского моря. Шестой пуск снаряда состоялся 27 января. 20 января в Пхеньяне намекнули на возобновление запусков МБР из-за "враждебных действий" США. Руководство страны считает, что "политика и военная угроза со стороны Соединённых Штатов Америки достигли опасной черты".
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