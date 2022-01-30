Yonhap: Запущенная КНДР ракета могла лететь в 16 раз быстрее скорости звука

Скорость ракеты, которую запустила КНДР, могла превысить 16 скоростей звука. Об этом со ссылкой на источник в военной сфере пишет агентство Yonhap.

"По нашим данным, ракета была запущена под почти вертикальным углом. Её максимальная скорость достигала 16 чисел Маха, то есть она летела в 16 раз быстрее скорости звука", — сообщил собеседник агентства.