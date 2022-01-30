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Yonhap: Запущенная КНДР ракета могла лететь в 16 раз быстрее скорости звука

Сеул считает, что Пхеньян испытал "Хвасон-12". Эту ракету Северная Корея впервые продемонстрировала на военном параде в 2017 году.

30 января, 06:33
<p>© ТАСС / EPA</p>

© ТАСС / EPA

Скорость ракеты, которую запустила КНДР, могла превысить 16 скоростей звука. Об этом со ссылкой на источник в военной сфере пишет агентство Yonhap.

"По нашим данным, ракета была запущена под почти вертикальным углом. Её максимальная скорость достигала 16 чисел Маха, то есть она летела в 16 раз быстрее скорости звука", — сообщил собеседник агентства.

В Сеуле считают, что Пхеньян запустил ракету средней дальности "Хвасон-12". Впервые это оружие было продемонстрировано миру на военном параде 14 апреля 2017 года. Ровно через месяц Северная Корея произвела первый запуск снаряда.

В Пентагоне заявили, что ракета КНДР не представляла угрозы для США и их союзников

В Пентагоне заявили, что ракета КНДР не представляла угрозы для США и их союзников

Напомним, 30 января стало известно, что КНДР запустила очередной снаряд в сторону Японского моря. Это уже седьмое испытание вооружений Северной Кореи с начала 2022 года. Первые четыре состоялись 5, 11, 14 и 17 января. В ходе пятого КНДР запустила сразу две ракеты в сторону Японского моря. Шестой пуск снаряда состоялся 27 января. 20 января в Пхеньяне намекнули на возобновление запусков МБР из-за "враждебных действий" США. Руководство страны считает, что "политика и военная угроза со стороны Соединённых Штатов Америки достигли опасной черты".

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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