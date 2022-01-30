Президент РАН заявил, что снижение смертности от "омикрона" внушает оптимизм

Президент Российской академии наук (РАН), академик Александр Сергеев заявил, что снижение тяжести заболевания "омикроном", а также смертности даёт основания для оптимизма, несмотря на существенный рост заражения инфекцией.

"Рост заболеваемости в России, да и в мире, идёт на фоне снижения смертности, а это означает, что это в подавляющем большинстве случаев не тяжёлая форма. Это внушает оптимизм, потому что коронавирус становится похожим на некоторые сезонные заболевания, в том числе ОРВИ", — сказал он ТАСС.

Сергеев также отметил, что в том случае, если удастся поголовным вакцинированием свести число тяжёлых случаев к минимуму, это станет ответом на вопрос дальнейшего поведения, то есть должна быть регулярная вакцинация, максимально полная. При этом он добавил, что среди его коллег и знакомых "многие с положительным тестом ПЦР, но нет тяжёлых случаев".

"Температура подержится один-два дня — и всё. В то же время я не хочу говорить о том, что это заболевание протекает совсем бесследно, потому что это вопрос изучения, какие следы оставляет "омикрон" в организме. В то же время я не вижу предмета для какой-то паники", — пояснил специалист.

По его мнению, нет никакой гарантии, что после омикрон-штамма появится иммунитет и к другим потенциальным вариантам коронавируса. Однако пока что ситуация на самом деле гораздо более спокойная, чем ранее, заметил академик.