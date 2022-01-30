Гинцбург сомневается, что на "омикроне" пандемия закончится
Он подчеркнул, что прямо в эту секунду возникают бесконечные количества новых вариантов CoViD-19.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Киселёв Сергей
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что ревакцинированные вакциной "Спутник лайт" в течение трёх месяцев имеют стопроцентную защиту против заражения омикрон-штаммом коронавируса, однако информация о том, что это последний штамм в рамках пандемии, — вопрос спорный.
"75% вакцинированных ["Спутником V"] содержат вируснейтрализующие антитела к омикрон-штамму. Если же взять сыворотку от людей, которые были бустированы "Спутником лайт", то в течение трёх месяцев после бустирования 100% людей имело вируснейтрализующие антитела", — заявил Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия-1".
Учёный выразил свои сомнения на счёт того, что "омикрон" — последний штамм коронавируса, на котором закончится пандемия, поскольку давать такие утверждения было бы неправильно. Он подчеркнул, что прямо в эту секунду возникают бесконечные количества новых вариантов CoViD-19.
"Пока мы только боремся с последствиями, начинаем тушить пожар, когда этот пожар уже горит", — заключил он.
Кстати, ранее Лайф рассказывал, что центр Гамалеи намерен подать документы для испытания новых платформ для вакцин от ковида. По словам Александра Гинцбурга, это необходимо, чтобы защититься от следующих возможных мутаций вируса. Новые платформы будут содержать антигенные варианты к нескольким вариантам патогена.
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