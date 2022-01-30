Гинцбург сомневается, что на "омикроне" пандемия закончится

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что ревакцинированные вакциной "Спутник лайт" в течение трёх месяцев имеют стопроцентную защиту против заражения омикрон-штаммом коронавируса, однако информация о том, что это последний штамм в рамках пандемии, — вопрос спорный.

"75% вакцинированных ["Спутником V"] содержат вируснейтрализующие антитела к омикрон-штамму. Если же взять сыворотку от людей, которые были бустированы "Спутником лайт", то в течение трёх месяцев после бустирования 100% людей имело вируснейтрализующие антитела", — заявил Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия-1".

Учёный выразил свои сомнения на счёт того, что "омикрон" — последний штамм коронавируса, на котором закончится пандемия, поскольку давать такие утверждения было бы неправильно. Он подчеркнул, что прямо в эту секунду возникают бесконечные количества новых вариантов CoViD-19.

"Пока мы только боремся с последствиями, начинаем тушить пожар, когда этот пожар уже горит", — заключил он.