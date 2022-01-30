Минпросвещения не будет переводить все школы в России на дистанционку

Минпросвещения не будет переводить всех школьников на удалёнку из-за распространения коронавируса, этот вопрос каждый регион решает самостоятельно с учётом своей эпидемиологической обстановки. Об этом заявил глава министерства Сергей Кравцов в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия-1".