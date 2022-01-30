Минпросвещения не будет переводить все школы в России на дистанционку
Если в учебном заведении наблюдается рост заболевших коронавирусом, то решение о его закрытии на карантин должны принимать региональные власти.
Фото © Pixabay
Минпросвещения не будет переводить всех школьников на удалёнку из-за распространения коронавируса, этот вопрос каждый регион решает самостоятельно с учётом своей эпидемиологической обстановки. Об этом заявил глава министерства Сергей Кравцов в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия-1".
"Там, где мы видим, что в школах идёт рост заболевания, то регионы — это их право — принимают локально соответствующие решения", — сказал Кравцов.
Ранее Лайф писал о том, что школьников в Новосибирской области решили отправить на дистанционку. В регионе зафиксирован новый штамм коронавируса "омикрон", который, как заметил губернатор Андрей Травников, более активно распространяется среди детей. А в Петербурге несовершеннолетним запретили ходить в музеи, кинотеатры и зоопарки. Также на удалёнку отправили все дополнительные общеобразовательные программы, проводящиеся вне школ, а иные запреты и ограничения продлили до 31 марта.
Комментариев: 0