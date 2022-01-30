В России за сутки выявлено минимальное число смертей от ковида с 28 июня прошлого года
Таким образом, за весь период пандемии в стране от инфекции скончалось 330 728 человек. Как сообщает оперштаб, на данный момент условная летальность в стране снизилась до 2,82%.
© ТАСС / Ковалёв Пётр
За прошедшие сутки в России госпитализировано менее 10 тысяч человек с ковидом, а летальных исходов при этом зафиксировано 617. Это минимальное суточное число смертей с 28 июня прошлого года, свидетельствуют данные федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.
Таким образом, за весь период пандемии от ковида скончалось 330 728 россиян. Как сообщает оперативный штаб, на данный момент условная летальность в стране снизилась до 2,82%. При этом число заболевших коронавирусом за последние сутки увеличилось на 121 228, до 11 737 007.
Ранее врач Михаил Каган назвал необходимые лекарства на случай "омикрона". По словам медика, при высокой температуре следует обратить внимание на препараты на основе парацетамола и ибупрофена, поскольку они являются самыми безопасными.
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