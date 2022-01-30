В России за сутки выявлено минимальное число смертей от ковида с 28 июня прошлого года

За прошедшие сутки в России госпитализировано менее 10 тысяч человек с ковидом, а летальных исходов при этом зафиксировано 617. Это минимальное суточное число смертей с 28 июня прошлого года, свидетельствуют данные федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

Таким образом, за весь период пандемии от ковида скончалось 330 728 россиян. Как сообщает оперативный штаб, на данный момент условная летальность в стране снизилась до 2,82%. При этом число заболевших коронавирусом за последние сутки увеличилось на 121 228, до 11 737 007.