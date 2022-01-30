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В России за сутки выявлено минимальное число смертей от ковида с 28 июня прошлого года

Таким образом, за весь период пандемии в стране от инфекции скончалось 330 728 человек. Как сообщает оперштаб, на данный момент условная летальность в стране снизилась до 2,82%.

30 января, 09:36
<p>© ТАСС / Ковалёв Пётр</p>

© ТАСС / Ковалёв Пётр

За прошедшие сутки в России госпитализировано менее 10 тысяч человек с ковидом, а летальных исходов при этом зафиксировано 617. Это минимальное суточное число смертей с 28 июня прошлого года, свидетельствуют данные федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

Таким образом, за весь период пандемии от ковида скончалось 330 728 россиян. Как сообщает оперативный штаб, на данный момент условная летальность в стране снизилась до 2,82%. При этом число заболевших коронавирусом за последние сутки увеличилось на 121 228, до 11 737 007.

В России за сутки госпитализировали 9883 человека с ковидом

В России за сутки госпитализировали 9883 человека с ковидом

Ранее врач Михаил Каган назвал необходимые лекарства на случай "омикрона". По словам медика, при высокой температуре следует обратить внимание на препараты на основе парацетамола и ибупрофена, поскольку они являются самыми безопасными.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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