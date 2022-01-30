Мясников развеял популярный миф о постковидном синдроме

Осложнения у выздоровевшего человека могут возникнуть не только после коронавируса, но и после других инфекционных заболеваний, особенно если они протекали в тяжёлой форме, объяснил врач и телеведущий Александр Мясников.

"После тяжёлого гриппа, после тяжёлой бактериальной инфекции, после любой тяжёлой инфекционной болезни постинфекционные осложнения бывают всегда — в том или ином проценте случаев. Ковид не исключение, так что не надо говорить, что именно ковид даёт такое", — сказал медик в эфире телеканала "Россия-1".

По словам Мясникова, восстановление после коронавируса, который протекал в лёгкой форме, происходит достаточно быстро. Если же у пациента наблюдались осложнения в виде пневмонии, то в норму его организм будет приходить несколько дольше. При этом врач подчеркнул, что здоровые и подвижные люди восстанавливаются гораздо быстрее и менее подвержены осложнениям.