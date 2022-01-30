НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Мясников развеял популярный миф о постковидном синдроме

По словам специалиста, быстрее всего после выздоровления восстанавливаются здоровые и подвижные люди.

30 января, 08:36

Александр Мясников © Instagram / drmyasnikov.ru

Осложнения у выздоровевшего человека могут возникнуть не только после коронавируса, но и после других инфекционных заболеваний, особенно если они протекали в тяжёлой форме, объяснил врач и телеведущий Александр Мясников.

"После тяжёлого гриппа, после тяжёлой бактериальной инфекции, после любой тяжёлой инфекционной болезни постинфекционные осложнения бывают всегда — в том или ином проценте случаев. Ковид не исключение, так что не надо говорить, что именно ковид даёт такое", — сказал медик в эфире телеканала "Россия-1".

Биолог Баранова объяснила, грозит ли постковидный синдром после "омикрона"

Биолог Баранова объяснила, грозит ли постковидный синдром после "омикрона"

По словам Мясникова, восстановление после коронавируса, который протекал в лёгкой форме, происходит достаточно быстро. Если же у пациента наблюдались осложнения в виде пневмонии, то в норму его организм будет приходить несколько дольше. При этом врач подчеркнул, что здоровые и подвижные люди восстанавливаются гораздо быстрее и менее подвержены осложнениям.

Ранее Лайф рассказывал, что в Великобритании учёные выявили труднодиагностируемые патологии лёгких у пациентов с постковидным синдромом — у них затруднён процесс переноса газов кровью.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1