Учёные выяснили, что помидоры могут снизить риск инсульта
Всё дело в антиоксиданте, который поддерживает давление и следит за уровнем опасного холестерина в крови.
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Не секрет, что рацион, богатый овощами и фруктами, способен оказывать крайне положительное влияние на организм, снижая риск развития различных заболеваний, в том числе и таких серьёзных, как инсульт.
Как пишет Daily Express, одним из таких полезных продуктов является помидор. В нём содержится ликопин — антиоксидант, который поддерживает давление и следит за уровнем опасного холестерина. Учёные считают, что ликопин может препятствовать выработке активных форм кислорода, воспалению и агрегации тромбоцитов, а это уменьшает риск образования тромбов в сосудах, а значит, снижает риск развития ишемического инсульта.
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