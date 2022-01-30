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Учёные выяснили, что помидоры могут снизить риск инсульта

Всё дело в антиоксиданте, который поддерживает давление и следит за уровнем опасного холестерина в крови.

30 января, 07:38
<p>© Pixabay</p>

© Pixabay

Не секрет, что рацион, богатый овощами и фруктами, способен оказывать крайне положительное влияние на организм, снижая риск развития различных заболеваний, в том числе и таких серьёзных, как инсульт.

Как пишет Daily Express, одним из таких полезных продуктов является помидор. В нём содержится ликопин — антиоксидант, который поддерживает давление и следит за уровнем опасного холестерина. Учёные считают, что ликопин может препятствовать выработке активных форм кислорода, воспалению и агрегации тромбоцитов, а это уменьшает риск образования тромбов в сосудах, а значит, снижает риск развития ишемического инсульта.

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Ранее россиянам рассказали о колоссальной пользе оливок. Оказалось, что эти продукты содержат огромное количество полезных элементов, которые способны благотворно влиять на сердце, сосуды, кожу, волосы и даже зубы.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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