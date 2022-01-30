Врач Кузенкова назвала главный "орган-мишень" при "омикроне"

Главный врач городской поликлиники Москвы № 68 Наталья Кузенкова рассказала, что, поскольку омикрон-штамм относится к коронавирусной инфекции, он может привести к тем же тяжёлым последствиям, что и предыдущие штаммы, однако осложнения при нём встречаются значительно реже.

"Здесь есть несколько органов-мишеней. Самый главный орган-мишень — это лёгкие. Хотя уже сейчас известно, что штамм "омикрон" значительно реже вызывает пневмонии, и мы это видим в нашем амбулаторном КТ-центре, но одним из осложнений может быть коронавирусная пневмония и отдалённые последствия, которые связаны с коронавирусной пневмонией", — поделилась Кузенкова в беседе с "Лентой.ру".

По словам специалиста, другими наиболее частыми осложнениями можно считать тромботические расстройства, которые способны привести к повышенному тромбообразованию. Избыточное образование тромбов происходит из-за повышения вязкости крови, на этом фоне могут развиваться инсульты, образовываться тромбы в сосудах нижних конечностей, предупредила доктор. Эксперт также напомнила, что лучшее средство, чтобы защититься и перенести заболевание легче, — это вакцинация.

"Сейчас мы видим, что те группы, которые были вакцинированы (а мы вакцинировали сначала группы риска: пожилых людей, лиц, которые страдают хроническими заболеваниями), — даже если они болеют, они переносят это заболевание очень легко", — заключила врач.