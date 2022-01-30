Врач Кузенкова назвала главный "орган-мишень" при "омикроне"
Эксперт также напомнила, что лучшее средство, чтобы защититься и перенести заболевание легче, — это вакцинация.
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Главный врач городской поликлиники Москвы № 68 Наталья Кузенкова рассказала, что, поскольку омикрон-штамм относится к коронавирусной инфекции, он может привести к тем же тяжёлым последствиям, что и предыдущие штаммы, однако осложнения при нём встречаются значительно реже.
"Здесь есть несколько органов-мишеней. Самый главный орган-мишень — это лёгкие. Хотя уже сейчас известно, что штамм "омикрон" значительно реже вызывает пневмонии, и мы это видим в нашем амбулаторном КТ-центре, но одним из осложнений может быть коронавирусная пневмония и отдалённые последствия, которые связаны с коронавирусной пневмонией", — поделилась Кузенкова в беседе с "Лентой.ру".
По словам специалиста, другими наиболее частыми осложнениями можно считать тромботические расстройства, которые способны привести к повышенному тромбообразованию. Избыточное образование тромбов происходит из-за повышения вязкости крови, на этом фоне могут развиваться инсульты, образовываться тромбы в сосудах нижних конечностей, предупредила доктор. Эксперт также напомнила, что лучшее средство, чтобы защититься и перенести заболевание легче, — это вакцинация.
"Сейчас мы видим, что те группы, которые были вакцинированы (а мы вакцинировали сначала группы риска: пожилых людей, лиц, которые страдают хроническими заболеваниями), — даже если они болеют, они переносят это заболевание очень легко", — заключила врач.
Ранее Лайф писал, что отоларинголог Зайцев объяснил опасность насморка при омикрон-штамме ковида. Специалист посоветовал россиянам обращаться за медицинской помощью, если данный симптом болезни не проходит в течение пяти-семи дней. А при острой фазе заболевания врача следует вызывать на дом.
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